최명서 군수 "내년, 주민 체감형 정책으로 영월의 미래 완성" 강조

영월군, 2026년 주요업무보고회 개최

교통·산업·관광·정주 여건 총망라

강원 남부 거점 도시 도약 목표

핵심광물 산업단지 등 미래 먹거리 육성

강원도 영월군은 지난 29일 군청 2층 상황실에서 '2026년 주요 업무 보고회'를 개최했다. 이번 보고회는 부서 간의 협업과 결속력을 높이고 즉각적인 문제 해결 방안을 도출할 수 있도록 기능과 소관 사업이 서로 연계된 부서를 그룹별로 묶어 2026년 중점 추진 과제와 현안을 자율적으로 선정해 보고한 후 토론하는 방식으로 진행되었다.

최명서 영월군수를 비롯해 전대복 부군수, 기획감사실장 등 각급 부서장 및 관계 공무원이 참석하였으며 2025년의 주요 사업의 성과 분석과 2026년 군정 비전과 목표에 대해 논의하고 부서별 중점 추진 사항 등 업무 전반에 대해 종합적인 점검을 했다.

이날 보고회의 주요 내용은 민선 7기부터 민선 8기까지 일관되게 준비하고 이뤄낸 성과를 기반으로 폐광 이후 제2의 영월 황금기를 이끌 군정 주요 시책을 착실히 완성하고 고도화시켜 그 결실과 열매가 주민들의 생활 속에서 전달될 수 있도록 체감형 정책개발 및 대대적 콘텐츠 확충에 중점을 두고 7개 분야 166개 시책 사업에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.

특히, 지난해 산솔면 녹전리 일원에 조성될 핵심 소재 산업단지는 2024년 12월 산통부 기회발전특구로 지정된 후 금년 5월엔 국토부 투자선도지구에 연이어 지정되며 핵심광물 R&D센터 건립을 확정 지었고 전·후방 연관산업 유치와 밸류체인을 구축하며 미래산업 육성과 양질의 일자리를 공급할 계획이며 농촌공간 재구조화와 동부권역의 농촌협약 사업을 통해 정주, 생활 기반시설도 함께 조성해 나간다는 방침이다.

이와 더불어 변화된 새 정부 정책 기조에 발맞춰 공공기관 2차 이전 계획에도 적극 대응한다는 방침이다. 국내 유일의 핵심광물(텅스텐)을 생산하고 있는 영월은 단순 광산 지역이 아닌 국가 자원안보와 지역균형 성장을 동시에 실현하는 전진기지로써 이와 관련된 공공기관 이전 역시 적극 준비한다는 계획이다.

지역 경기 활성화를 위한 다양한 시책에 대해서도 논의가 이어졌다. 전통시장 활성화를 위한 종합대책을 마련하고 원활한 인력 수급을 위한 일자리 플랫폼 역시 강화할 계획이다. 또한 지역 청년의 역량을 강화하기 위한 각종 자격증 취득 지원과 강좌 개설 등 신규 시책 역시 선보일 예정이다.

2034년이면 완공될 '제천~삼척 고속도로'와 '태백-영동선의 순차적 고속화'를 통한 광역 교통망의 개선을 발판으로 수도권과 북극항로 개통 시 활성화가 기대되는 환동해권을 함께 연결하는 강원남부권의 산업·물류 거점으로 발돋움하기 위해 종합계획수립을 통해 세밀한 전략분석 역시 병행할 예정이다.

한편, 봉래산 명소화 사업의 전망시설과 모노레일은 2026년 6월 운영을 목표로 공정을 세심히 살피고 영월역과 덕포리 일대의 빈집을 대거 정비하여 숙박시설을 조성해 관광 수용 태세 역시 대대적으로 정비하는 동시에 촘촘한 관광 콘텐츠로 연결하여 영월의 맞이 공간을 새롭게 단장할 예정이다. 지난 25일 개원한 청령포원과, 스마트 복합쉼터, 영월관광센터와 연계하여 영월읍 시내 관광을 활성화하는 것은 물론 현실이 된 '수도권 2천만 시민의 야외정원'을 더욱 공고히 할 방침이다.

제천~영월 고속도로 건설로 영월의 새로운 관문이 될 덕포리 일대는 경찰서·의료원 이전 부지 조성이 올해 11월 완료되어 내년 경찰서 건축공사를 착공할 예정이며 이를 시작으로 영월지역 지역활력타운인 동강영월 더웰타운과 덕포지구 도시개발사업 등 신시가지 조성에 더욱 박차를 가할 계획이다.

아울러 영월의료원~터미널~중심시가지~전통시장~경찰서로 이어지는 기성시가지의 기능을 재편하고 영흥리, 하송리 일대의 노후주거지와 중심시가지 도시재생 공모사업에도 순차적으로 대응할 예정이다. 이와 더불어 시내 교통 체증이 심한 지역의 교통체계 또한 단계적으로 개선하여 영월읍 전역의 조화로운 발전과 대대적 정주 인프라 확충을 지속해 나간다는 방침이다.

폐교를 막기 위해 시작한 농촌유학은 전입 학생과 가족은 237명에 달해 강원도 최다 실적을 자랑하는 명실상부 농촌유학 1번지로 부상하였다. 2024년 7월 선정된 교육발전특구 시범사업은 착실한 성과관리를 통해 2026년 선도지역으로 승격될 수 있도록 사업의 효과성을 자세히 분석할 예정이다.

최명서 영월군수는 "이번 보고회를 통해 2026년은 영월군의 미래 100년 준비와 강원남부 거점도시 완성을 위한 중요한 시기인 만큼 민선8기 핵심 사업들의 완성도를 더욱 높이고 고도화시켜 군민들께서 몸소 체감하실 수 있는 시책 추진에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



