부산지방보훈청, 부산관광미래네트워크와 제대군인 고용확산 협약 체결

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 지난 29일 청사 백재덕실에서 부산관광미래네트워크(이사장 오창호)와 '1社 1제대군인 고용확산'을 위한 업무협약을 체결하고 유관기관 간담회를 개최했다.

이 협약은 '2025년 제대군인주간'을 맞아 중·장기복무 제대군인의 안정적인 사회 정착과 성공적인 재취업을 지원하기 위해 마련됐다.

협약식에는 네트워크 회원사 대표 6명이 함께 참석해 간담회를 열고, 두 기관의 주요 사업을 공유했으며 제대군인 채용 확대 방안을 논의했다. 제대군인지원센터는 제대군인지원제도를 소개하고 적극적인 채용 협조를 당부했다.

부산제대군인지원센터는 일자리 창출을 위해 다양한 기관과의 업무협약과 정기 간담회를 통해 사업 정보를 공유하고, 제대군인의 전직 활동을 적극 지원한다는 방침이다.





