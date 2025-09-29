본문 바로가기
안전보건공단 경남동부지사, 추석맞이 사회복지시설 안전점검·나눔활동

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.29 16:57

안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)는 9월 29일 추석 명절을 맞아 지역 내 사회복지시설을 대상으로 안전점검과 나눔 활동을 진행했다.


이번 점검은 화재·폭발, 감전 등 안전사고 예방을 위한 사전 조치로 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동의 하나로 추진됐다.

공단은 양산시 소재 복지시설을 방문해 ▲전기설비 이상 여부 ▲소방시설 작동 상태 ▲비상대피로 확보 현황 등을 확인했으며, 시설 관리자들에게 유해·위험요인 개선 방안과 자율점검 요령을 안내했다.


또 점검 후에는 각 시설에 성금을 전달하고 이용자들과 소통하는 시간을 가지며 따뜻한 명절 분위기를 함께 나눴다.


심연섭 지사장은 "이번 활동이 복지시설의 안전하고 건강한 환경 조성에 도움이 되길 바란다"며, "모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 이어가겠다"고 말했다.

안전보건공단 경남동부지사가 추석맞이 사회복지시설 안전점검을 실시하고 있다. 안전보건공단 제공

안전보건공단 경남동부지사가 추석맞이 사회복지시설 안전점검을 실시하고 있다. 안전보건공단 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
