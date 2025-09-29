본문 바로가기
GGM, 추석맞이 노인복지시설에 후원금 전달

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.29 15:51

윤몽현 광주글로벌모터스 대표이사는 29일 추석을 앞두고 광주 서구에 있는 마라난타요양시설을 방문, 고숙현 원장 등 시설 관계자의 노고를 격려하고 사랑의 후원금 300만원을 전달했다. 광주글로벌모터스 제공

윤몽현 광주글로벌모터스 대표이사는 29일 추석을 앞두고 광주 서구에 있는 마라난타요양시설을 방문, 고숙현 원장 등 시설 관계자의 노고를 격려하고 사랑의 후원금 300만원을 전달했다. 광주글로벌모터스 제공

광주글로벌모터스(GGM)는 추석을 앞두고 노인복지시설에 성금을 전달했다고 29일 밝혔다.


이날 윤몽현 대표이사는 광주 서구 유덕로 소재 마라난타요양시설을 방문, 고숙현 원장 등 시설 관계자의 노고를 격려하고 사랑의 후원금 300만원을 전달했다. 이번 성금 전달은 외롭게 생활하는 어려운 이웃들에게 따뜻한 정을 나눠 훈훈한 추석 명절을 보내기 위해 마련됐다.

GGM은 소외계층에 대한 이웃사랑과 나눔 문화 확산을 위해 명절마다 지역 내 사회복지시설을 찾아 위문하고 있다.


윤몽현 대표는 "작은 정성이지만 이웃들과 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 더불어 살아가는 행복한 공동체가 구현되도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
