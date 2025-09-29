남양주시, 마을버스 요금 10월 25일부터 최대 200원 인상

경기 남양주시(시장 주광덕) 마을버스 요금이 10월 25일 첫차부터 200원 인상된다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 24일 소비자정책심의위원회를 개최하고 마을버스 요금 조정안을 이같이 심의·의결했다고 밝혔다.

이에 따라 마을버스 요금은 교통카드 기준으로 △성인 1450원 → 1650원(200원 인상) △청소년 1010 → 1160원(150원 인상) △어린이 730원 → 830원(100원)으로 조정된다.

이번 요금 조정은 경기도 시내버스 요금 인상과 같은 날짜에 동일한 폭으로 적용되는 조치다.

남양주시 관계자는 "만성적인 적자에 시달리고 있는 마을버스 업계의 경영 여건과 인력난 해소에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "안정적인 마을버스 운행으로 시민들의 교통편의를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>