본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

남양주시, 마을버스 요금 10월 25일부터 최대 200원 인상

이종구기자

입력2025.09.29 15:01

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 남양주시(시장 주광덕) 마을버스 요금이 10월 25일 첫차부터 200원 인상된다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

남양주시청 전경. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘
요금표. 남양주시 제공

요금표. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

시는 지난 24일 소비자정책심의위원회를 개최하고 마을버스 요금 조정안을 이같이 심의·의결했다고 밝혔다.


이에 따라 마을버스 요금은 교통카드 기준으로 △성인 1450원 → 1650원(200원 인상) △청소년 1010 → 1160원(150원 인상) △어린이 730원 → 830원(100원)으로 조정된다.

이번 요금 조정은 경기도 시내버스 요금 인상과 같은 날짜에 동일한 폭으로 적용되는 조치다.


남양주시 관계자는 "만성적인 적자에 시달리고 있는 마을버스 업계의 경영 여건과 인력난 해소에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "안정적인 마을버스 운행으로 시민들의 교통편의를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기