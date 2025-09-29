[NGO지금]BTS 지민 삼부자, 초록우산 첫 그린노블 가족회원

홀드아동복지회, 창립 70주년 기념식…윤택에 감사패

초록우산(회장 황영기)은 세계적인 아티스트 방탄소년단(BTS)의 지민의 삼부자가 최초로 '초록우산 삼부자 그린노블클럽 가족회원'이 탄생했다고 29일 밝혔다.2017년 출범한 그린노블클럽은 한국의 고액 기부 문화를 주도하는 나눔 네트워크로, 8년 만에 후원자 548명 규모로 성장한 기부자 모임이다.

지민은 지난 2021년 초록우산에 1억 원을 쾌척하며 그린노블클럽에 이름을 올렸으며, 2022년에는 부친이 초록우산 인재양성 지원사업 '아이리더' 후원에 참여하며 그린노블클럽에 가입했고, 지난 5월 군대를 전역한 동생 박지현 씨가 그린노블클럽에 합류하면서 부자와 형제가 함께 이름을 올린 '그린노블클럽 최초의 삼부자 회원'이 됐다.

▲홀드아동복지회, 창립 70주년 기념식…윤택에 감사패

홀트아동복지회(회장 신미숙)는 지난 26일 서울 여의도 중소기업중앙회 K-BIZ홀에서 창립 70주년 기념식을 열어 각계 주요 인사와 후원자, 자원봉사자, 홍보대사 등 400여 명이 참석한 가운데 홀트아동복지회의 여정을 함께 축하했다. 나눔문화 확산에 기여한 인사들에게 감사패가 전달되었으며, 방송인 겸 개그맨으로 활동 중인 윤택 홍보대사가 감사패를 수상했다.

윤택 홍보대사는 수상 소감에서 "17년 동안 홀트아동복지회와 함께하며 나눔의 가치를 깊이 배울 수 있었다"며 "앞으로도 홀트와 동행하며 더 따뜻한 사회를 만들어 가는 일에 힘쓰겠다"고 전했다.

▲희망브리지, 서산 수해가정 찾아 집수리 봉사

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 임직원들과 함께 지난 7월 집중호우로 피해를 본 충남 서산시 운산면의 수해 가정을 찾아 집수리 봉사활동을 펼쳤다. 희망브리지 임직원들은 이날 낡고 젖은 도배지와 장판을 철거한 뒤 새롭게 시공하며 피해 가정의 주거 환경을 개선했다. 해당 가정은 호우 피해 이후 장기간 습기와 곰팡이로 인해 거주가 어려운 상황이었으나, 집수리로 쾌적하고 안전한 생활 공간을 되찾을 수 있게 됐다.

▲초록우산-삼양식품, 국내 결연아동 추석 맞이 간식 지원

초록우산(회장 황영기)은 삼양식품과 함께 추석을 맞아 전국 보호대상아동 1만 명 간식지원에 나섰다. 초록우산은 매달 아동양육시설 및 위탁가정 등에서 생활하는 전국 결연아동들에게 자립 성장비를 지원하고 있다. 이번 지원은 그 일환으로, 삼양식품이 기부한 신제품 '맹구짱구' 1만 봉을 국내 결연아동들에게 전달할 예정이다.

한편, 삼양식품은 '세상의 모든 어린이들의 행복을 응원한다'는 취지로 오는 10월 2일부터 '행복한 삼린이 선발대회'를 진행한다. 해당 캠페인은 초록우산과 삼양식품 공식 인스타그램을 통해 참여할 수 있으며, '맹구짱구' 수익의 일부는 초록우산에 기부될 예정이다.

▲구세군 홍보대사 이희경, 심장병 수술 캄보디아 아동 병문안

구세군은 홍보대사인 개그우먼 이희경이 22일, 부천 세종병원을 방문해 심장병 수술을 받은 아동과 만났다고 밝혔다. 이희경 홍보대사는 직접 소품을 준비하고 꾸미며 회복 중인 아동들과 가족들에게 웃음과 격려를 전하는 특별한 시간을 보냈다. 그는 "아이들을 안았을 때 힘차게 뛰는 심장을 느꼈다. 힘든 시간을 이렇게 잘 견뎌줘서 고맙다"며 "앞으로도 아이들이 건강한 심장으로 맘껏 미래를 향해 달려갈 수 있기를 바란다"고 전했다. 환아와 가족은 예상치 못한 깜짝 이벤트에 크게 기뻐하며 감사의 마음을 전했다.

▲대한적십자사 서울지사, 제1회 사회공헌 파트너스데이 개최

대한적십자사 서울특별시지사(회장 권영규)는 지난 26일 서울지사에서 기업과 단체의 사회공헌 활동 활성화를 위한 '파트너스데이'를 개최했다. 파트너스데이에는 LG생활건강, 고려아연, 한국수출입은행, 한국예탁결제원, 농협은행 등 33개 국내 유수 기업과 공공기관, 단체 등이 참여했다. 적십자사 서울지사의 사회공헌 협력 유관기관이 한자리에 초청된 것은 이번이 처음이다.

이날 △재난구호, △안전교육, △사회봉사, △청소년적십자RCY, △공공의료와 같은 주요 적십자 인도주의 운동에 대한 소개와 고려아연의 사회공헌활동 사례발표 등 선한 영향력으로 사회문제 해결에 기인하는 상호협력 과제에 대한 다양한 논의가 이뤄졌다.

▲월드비전, 그룹 'i-dle(아이들)' 민니와 아동 후원 독려 위한 '리즌(Reason)' 캠페인 전개

한국월드비전(회장 조명환)은 그룹 'i-dle(아이들)'의 멤버 민니가 태국월드비전의 아동 후원 캠페인 '리즌(Reason)'에 동참했다. '리즌' 캠페인은 아동 후원자들이 후원에 참여하게 된 계기와 생각을 영상 콘텐츠로 담아, 더 많은 이들이 아동 후원의 의미를 공감하고 참여할 수 있도록 독려하기 위해 마련됐다. 민니는 이번 캠페인을 통해 직접 후원에 참여하게 된 계기와 아이들에게 전하고 싶은 희망의 메시지를 담은 인터뷰 및 영상 촬영에 함께했다. 제작된 콘텐츠는 태국 내 SNS, 디지털 채널, 옥외광고 등 다양한 매체를 통해 공개될 예정이다.





