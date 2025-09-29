경주시, ‘반려견 순찰대’ 공식 출범…첫 기수 27개 팀 선발

시민 참여형 봉사·지역사회 안전망 구축

경주시는 최근 더케이호텔 케렌시아에서 '경주시 반려견 순찰대 발대식'을 열고 반려견과 함께하는 시민 참여형 안전 활동을본격적으로 시작했다고 29일 밝혔다.

'경주시 반려견 순찰대'는 반려견과의 산책 활동에 범죄 예방 순찰과 공익신고 기능을 결합한 봉사활동으로 시민들의 자발적인 참여로 운영된다.

경주시 반려견 순찰대 공식 출범 AD 원본보기 아이콘

경주시는 지난 7일 명령어 이행, 대인·대견 반응, 순찰 태도 등을 종합 평가하는 현장 심사를 거쳐 최종 27개 팀을 선발했다.

이날 선발된 순찰대는 지난 27일 발대식에 앞서 '2025 경주 반려견 페스티벌' 현장에서 안전사고 예방을 위한 합동 순찰과 '펫티켓' 홍보 캠페인을 실시했으며, 이후 위촉장을 받고 기념 촬영을 진행했다.

앞으로 반려견 순찰대는 일상적인 산책을 통해 생활 불편 사항과 위험시설물을 점검·신고하는 개별순찰과 관내 주요 행사장과 범죄취약지역에서 경주경찰서와 함께하는 합동순찰을 이어갈 예정이다.

송호준 경주시 부시장은 "반려견과 시민이 함께하는 순찰대 활동은 지역사회 안전망을 강화할 뿐만 아니라 반려동물 인식개선과 반려문화 선진화에도 기여할 것"이라며, "경주시는 앞으로도 반려동물과 시민 모두가 행복한 반려동물 친화 관광도시로 발전해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>