포천시, 2025 포천 인문도시 페스티벌 성황리 개최

이종구기자

입력2025.09.29 12:22

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 27일 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최해 시민 3000여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다.

백영현 포천시장이 지난 27일 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장이 지난 27일 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최하고 있다. 포천시 제공

이번 행사는 교육정책과의 '인문학숲축제'와 도서관정책과의 '북페스티벌'을 통합한 축제로, '더(The) 큰 나를 만나다, 모두의 학습, 모두의 성장'을 주제로 진행했다. 특히 보드게임 형식의 '부루마블 인문여행' 콘셉트를 도입해 학습을 놀이처럼 즐길 수 있는 새로운 방식을 선보이며 눈길을 끌었다.


행사장에는 점핑댄스 존, 대형 게임 놀이존, 서바이벌 오엑스(OX) 퀴즈존 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 공간과 무대 공연을 마련했다. 또한 평생학습동아리 성과발표회와 '아빠들의 라면 요리대결' 같은 시민 참여형 프로그램도 진행해 호응을 얻었다.

'북페스티벌 쉼터존'에서는 '독서는 힙하다! 책 읽는 내 모습에 반하다'라는 주제로 책 전시·체험을 진행했다. 포천시 7개 도서관과 지역 독서 유관기관이 함께 운영한 부스에서는 가방 꾸미기, 무드등 만들기, 포켓키링 제작 등 가족 단위 체험 프로그램이 인기를 끌었다.

포천시가 지난 27일 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최하고 있다. 포천시 제공

포천시가 지난 27일 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최하고 있다. 포천시 제공

또한 지역 내 50여 개 기관·단체·동아리가 운영한 체험 부스는 시민 주도의 학습문화 확산을 보여주는 대표 사례로 평가됐다. 각 부스는 특색 있는 프로그램을 통해 시민들과 소통하며 인문과 평생학습의 가치를 생활 속에서 공유했다.


백영현 포천시장은 "이번 축제를 통해 시민 참여와 학습 공동체의 확대, 세대와 계층을 아우르는 화합 분위기를 만들었다"며, "인문도시 포천의 정체성 강화라는 의미 있는 성과를 거뒀다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
