본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, 보금자리론·주택보증·주택연금 신청시스템 정상 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.29 12:21

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국정자원 화재 따른 불편 최소화, 비상대응체계 즉시 운영

한국주택금융공사(사장 김경환)는 29일 보금자리론·주택보증·주택연금 등 행정정보를 이용하는 주요 상품의 신청과 심사시스템이 정상적으로 운영되고 있다고 전했다.


이에 따라 고객들은 공사 누리집을 통해 평소와 같이 상품을 신청할 수 있다.

공사는 지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 전산시설 화재 직후 비상대응체계를 가동하고 긴급 전산 점검을 실시했다. 또 정책모기지·주택보증·주택연금 등 일부 업무의 지연 가능성을 누리집에 공지해 고객 혼란을 최소화했다.


주택금융공사 관계자는 "고객 불편을 최소화하기 위해 화재 직후 즉시 비상대응체계를 가동했다"며 "지속적인 모니터링과 신속한 소통으로 안정적인 서비스 제공에 만전을 기하겠다"고 말했다.

한국주택금융공사.

한국주택금융공사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기