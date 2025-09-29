한국주택금융공사, 보금자리론·주택보증·주택연금 신청시스템 정상 운영

국정자원 화재 따른 불편 최소화, 비상대응체계 즉시 운영

한국주택금융공사(사장 김경환)는 29일 보금자리론·주택보증·주택연금 등 행정정보를 이용하는 주요 상품의 신청과 심사시스템이 정상적으로 운영되고 있다고 전했다.

이에 따라 고객들은 공사 누리집을 통해 평소와 같이 상품을 신청할 수 있다.

공사는 지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 전산시설 화재 직후 비상대응체계를 가동하고 긴급 전산 점검을 실시했다. 또 정책모기지·주택보증·주택연금 등 일부 업무의 지연 가능성을 누리집에 공지해 고객 혼란을 최소화했다.

주택금융공사 관계자는 "고객 불편을 최소화하기 위해 화재 직후 즉시 비상대응체계를 가동했다"며 "지속적인 모니터링과 신속한 소통으로 안정적인 서비스 제공에 만전을 기하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



