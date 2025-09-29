본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

가스공사 광주전남본부, 추석 맞이 장애인 물품 지원

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.29 10:16

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국가스공사 광주전남지역본부가 광산구 지역 장애인 취약계층에 명절맞이 추석 물품 지원을 위한 500만원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

한국가스공사 광주전남지역본부가 광산구 지역 장애인 취약계층에 명절맞이 추석 물품 지원을 위한 500만원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 '광주사랑의열매')는 한국가스공사 광주전남지역본부가 광산구 지역 장애인 취약계층에 명절맞이 추석 물품 지원을 위한 500만원을 기탁했다고 29일 밝혔다.


지난 25일 광산구 사암로에 위치한 광주시지체장애인협회 광산구지회에서 진행된 전달식에는 이학수 한국가스공사 광주전남지역본부 관리부장, 박흥철 광주사랑의열매 사무처장, 남한우 지체장애인협회 광산구지회장, 탁미화 광산구부회장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 기탁은 민족대명절 추석을 맞이해 진행된 것으로, 광산구지체장애인협회를 통해 지역 내 취약계층 장애인 가정에 필요한 물품으로 전달될 예정이다. 물품은 메론·한과 선물세트로, 명절에 걸맞은 품목을 전달해 취약계층이 소외되기 쉬운 시기에 적절한 도움을 줄 것으로 기대된다.


이학수 한국가스공사 광주전남지역본부 부장은 "이번 기탁을 통해 취약계층도 함께 따뜻한 명절을 맞이하길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

낙찰가 '3억2929만2929원'…패션성지 '성수역=무신사역' 부역명 확정

막 오른 금융지주 차기 회장 레이스…관전 포인트는?

새로운 이슈 보기