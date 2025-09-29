광주교통공사-기독간호대, 지하철역서 '의료봉사'

지역민 대상 혈압·혈당 등 체성분 측정

광주교통공사는 최근 서구 양동시장역에서 광주기독간호대학교와 함께 시민들을 대상으로 의료봉사 활동을 실시했다. 광주교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

광주교통공사(사장 조익문)는 최근 광주시 서구 양동시장역에서 광주기독간호대학교와 함께 지역민을 위한 의료봉사 활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

이날 봉사에서는 양 기관이 함께 도시철도 이용객을 포함한 지역 주민 160여명을 대상으로 혈압, 혈당 등 체성분 측정을 실시하고, 간호사들의 건강 상담과 물리치료사의 운동 처방 등 다양한 헬스케어 프로그램을 실시해 큰 호응을 얻었다. 이와 함께 시민들의 활기찬 일상생활을 돕기 위한 건강관리 실천방안, 안전한 도시철도 이용법 등 대시민 홍보 캠페인을 펼쳤다.

조익문 사장은 "시민들이 있는 곳이라면 어디든 공사의 봉사 무대가 될 수 있다"며 "앞으로도 도시철도가 지역민을 위한 행복 공간이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



