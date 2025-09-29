배경훈 장관 "피지컬AI 기술 경쟁력 갖춰 기업 전방위 지원"

'피지컬AI 글로벌 얼라이언스' 출범

과기정통부 중심 산·학·연·관 총결집

"AI 주권·경쟁력 확보"…오픈AI 협력

이재명 정부의 '인공지능(AI) 3대 강국' 달성에 국내외 주요 기업·기관 250여곳이 협력한다.

29일 오전 서울 중구 앰베서더 서울 풀만에서 열린 '피지컬AI 글로벌 얼라이언스' 출범식에서 배경훈 과학기술정보통신부 장관(앞줄 가운데)을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 노경조 기자 AD 원본보기 아이콘

29일 오전 서울 중구 앰베서더 서울 풀만에서 국내외 주요 산·학·연·관이 참여하는 '피지컬AI 글로벌 얼라이언스' 출범식이 열렸다. 얼라이언스는 피지컬AI 글로벌 주도권 확보를 목표로 하며, AI 총괄부처인 과학기술정보통신부를 중심으로 꾸려졌다.

배경훈 과기정통부 장관은 "얼라이언스를 통해 AI 주권을 확보하고, 세계적 기술 경쟁력을 갖추는 토대를 확보하고자 한다"며 "참여기관들이 긴밀히 협력해 기업들이 세계로 뻗어나갈 수 있게 적극 지원하겠다"고 말했다. 특히 산업 현장의 난제 해결과 인재 양성, 데이터 확보, 글로벌 시장 진출 등에 매진하겠다는 각오를 밝혔다.

얼라이언스는 과기정통부·산업통상자원부·중소벤처기업부 장관, 정동영 더불어민주당·최형두 국민의힘 의원, 한국인공지능소프트웨어산업협회장, 한국자동차모빌리티산업협회장 7인이 공동의장을 맡는다. 현대자동차와 HD현대중공업, LG AI연구원 등 대표적인 피지컬AI 수요·공급 기업, 대학, 연구소 등은 협업 플랫폼 역할을 한다.

세부적으로 생태계와 도메인 각 5개 분과로 구성된다. 5개 생태계 분과는 피지컬AI 글로벌 기술 패권 경쟁에서 우위를 선점하기 위한 민·관 협력 모델, 국제 표준화 대응 전략 및 정책 방향 등을 도출한다. 임우형 LG AI연구원장(기술분과장), 김유원 네이버클라우드 대표(솔루션분과장), 민기식 SK쉴더스 대표(거버넌스분과장), 이광형 카이스트 총장(인재분과장), 윤정원 AWS 코리아 대표(글로벌협력분과장)를 필두로 한다.

5개 도메인 분과는 이동석 현대차 대표(ADV분과장), 김민표 두산로보틱스 대표(완전자율로봇분과장), 이상균 HD현대중공업 대표(주력산업분과장), 황희 카카오헬스케어 대표(웰리스테크분과장), 퓨리오사AI 백준호·리벨리온 박성현 대표(ACR공동분과장)를 중심으로 피지컬AI 기술의 현장 활용 촉진 방안과 현장 애로사항 등을 논의한다.

이달 초 출범한 '제조 AX 얼라이언스'와는 운영 성과 공유, 피지컬AI 수요·공급 기업 간 소통 등을 연계해 협업할 계획이다. 정부는 얼라이언스 참여의 문을 열어놓고 연말까지 규모를 확대하기로 했다.

임문영 국가AI전략위원회 부위원장은 "얼라이언스를 바탕으로 제조업 강국인 대한민국의 산업 역량이 혁신해야 한다"며 "현장의 목소리를 정책에 우선적으로 반영하겠다"고 말했다.

원격으로 축사를 전한 제이슨 권 오픈AI 최고과학책임자(CSO)는 얼라이언스 협력 모델이 글로벌 본보기가 될 것으로 기대했다. 권 CSO는 "피지컬 AI 생태계 구축에 오픈 AI가 기술적으로 협력하겠다"며 "신뢰 구축, 안전 보장, 주요 제조업 및 산업 분야 전반에서의 의미 있는 기술 적용을 지원하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



