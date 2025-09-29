공동어시장 일대 "뻥 뚫렸네"… 부산 충무대로 전체 구간 확장 완료

2.3㎞ 왕복 4차로→ 7차로



10월1일 0시부터 정식개통

부산시가 23년간 끌어온 장기 미집행 도시계획시설 사업을 마무리했다.

부산시(시장 박형준)는 29일 오전 서구 충무대로 일원에서 '공동어시장 진입도로(충무대로) 확장공사' 준공식을 하고 오는 10월 1일 오전 0시부터 정식 개통한다고 알렸다.

준공식에 박형준 시장을 비롯해 국회의원, 부산시의회 의장, 서구청장, 지역 주민 등 300여명이 참석한다.

이번 사업은 부산공동어시장~대림비치타운 구간 740m 도로를 확장하는 공사로 총 792억원의 시비가 투입됐다. 2019년 국토교통부 토지비축사업으로 선정된 뒤 부산시는 한국토지주택공사(LH)와 협약을 맺고 사업비 조정 등을 거쳐 2021년 9월 공사를 시작해 지난 24일 완료했다. 충무대로(충무교차로~남부민동 대림비치타운) 전체 2.3㎞ 구간이 왕복 4차로에서 왕복 7차로로 확장됐다.

부산시는 이번 확장 개통으로 충무교차로~대림비치타운 구간의 상습 정체가 해소되고 서부산 주간선도로 기능이 강화돼 지역 균형발전에 기여하길 바라고 있다. 남항대교, 천마터널과 연계한 교통 기반 확충으로 현재 추진 중인 공동어시장 현대화 사업과 시너지 효과가 예상된다. 확장된 충무대로는 부산항·남항대교·부산신항을 연결하는 물류 산업의 핵심축이자 서부산 교통의 중심축으로 자리잡게 된다.

박형준 시장은 "2003년에 시작해 20년 넘게 끌어온 사업을 이번에 마무리했다"며 "교통, 유통, 문화, 환경 등 다양한 분야에서 필요한 지원을 아끼지 않고 시민이 만족할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

확장을 마친 충무대로 공동어시장 진입도로 모습.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



