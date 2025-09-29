AI 선도도시 춘천, 10월 1일 'AI 대전환' 서막

춘천ICT벤처센터서 'AI 대전환 비전 선포식 및 포럼' 개최

산·학·연·관 전문가 12인, '춘천 AI 혁신 거버넌스' 공식 출범

기조강연·전문가 토론 통해 산업·교육·행정 혁신 청사진 제시



강원도 춘천시(시장 육동한)가 성장과 도약의 새 동력인 AI 시대를 맞아 'AI 대전환'을 선포하고 산업·교육·행정 전반에 걸친 혁신을 본격화한다.

'AI 대전환' 안내문. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 오는 10월 1일 오전 10시 춘천ICT벤처센터 컨퍼런스홀에서 '춘천시 AI 대전환 비전 선포식 및 포럼'을 개최한다.

1부 '비전 선포식'에서는 춘천이 '전국 최고 AI 선도도시'로 나아가기 위한 미래 비전을 밝힌다. 핵심 전략은 △AI와 함께하는 든든한 산업 △희망찬 교육 △따뜻한 행정 등 3대 축이다.

특히 이날 행사에서는 춘천의 AI 정책을 이끌 '춘천 AI 혁신 거버넌스'가 공식 출범한다. 산업·교육·행정 분야의 최고 전문가 12인으로 구성된 거버넌스는 민관 협력의 구심점이자 컨트롤타워로 시민의 삶을 바꾸는 실질적인 AI 정책을 설계·집행하는 역할을 맡는다.

2부에서는 'AI+춘천, 미래 도시의 표준을 열다'를 주제로 국내 최고 전문가들과 포럼을 연다. 대한민국 과학기술 정책을 총괄했던 최양희 한림대 총장(전 미래창조과학부 장관)이 기조강연을 맡고 한상기 테크프론티어 대표가 'AI도시: 춘천의 도전'을 발표한다. 이어 서병조 강원정보문화산업진흥원장을 좌장으로 △지용구 ㈜더존비즈온 성장산업부문 대표(산업) △김홍래 춘천교육대학교 교수(교육) △이소영 한국지방행정연구원 부원장(행정)이 참여하는 전문가 토론이 이어진다.

이번 비전 선포식은 최근 정부가 발표한 'AI 3대 강국 도약' 비전과 맞물려 그 의미가 더욱 크다. 전 세계적으로 AI 기술 경쟁이 심화되는 가운데, 춘천시의 이날 행보는 미래 성장 동력을 확보하고 지역의 지속가능한 발전을 견인하기 위한 선제적이고 전략적인 움직임으로 평가된다. AI를 행정, 산업, 교육 전반에 도입하는 것이 도시 경쟁력을 좌우할 핵심과제인 만큼, 시의 선도적인 역할에 귀추가 주목된다.

육동한 춘천시장은 "AI는 이미 도시의 미래를 바꾸는 핵심 동력"이라며 "이번 비전 선포식은 시민이 체감하는 AI 정책을 통해 춘천이 전국 최고의 AI 선도도시로 나아가는 출발점이 될 것"이라고 말했다. 이어 "춘천 AI 혁신 거버넌스와 시민이 함께 만들어갈 번영의 미래를 그려가겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>