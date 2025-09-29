본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

한유원, 부산서 '소상공인 PB·직매입 상담회' 개최

이성민기자

입력2025.09.29 09:28

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"소상공인 판로 확대의 장 마련"
유통사와의 일대일 상담 기회 등 제공

한국중소벤처기업유통원이 부산 벡스코에서 '소상공인 PB·직매입 상담회'를 개최한다고 29일 밝혔다.


오는 30일 벡스코 제1전시장 2A홀에서 개최되는 이번 '소상공인 PB·직매입 상담회'는 올해 3번째로 개최되는 상담 행사로, 우수 소상공인의 PB 및 직매입 판로 개척을 돕고자 마련됐다.

한국중소벤처기업유통원이 부산 벡스코에서 '소상공인 PB/직매입 상담회'를 개최한다. 한국중소벤처기업유통원

한국중소벤처기업유통원이 부산 벡스코에서 '소상공인 PB/직매입 상담회'를 개최한다. 한국중소벤처기업유통원

AD
원본보기 아이콘

상담회 현장에는 선정 소상공인 155개사와 SSG, 무신사, 오아시스 등 PB/직매입 운영 유통사 MD 약 60여명이 한자리에 모여, 일대일 상담을 진행한다. 참여 소상공인은 사전 조사를 통해 선택한 희망 분야의 유통사와 매칭돼 평균 약 3회 이상 상담을 지원받게 되며, 1회 상담시간은 최대 30분까지 부여된다.

행사 현장에는 상담회 참여 소상공인의 제품을 만나볼 수 있는 '전시 홍보관'도 마련된다. 여기에 현직 유통사 MD 등 전문가가 진행하는 현장 교육이 마련돼 상담회를 찾는 소상공인에게 유익한 정보도 제공할 계획이다.


한편 오늘 12월 예정된 4차 상담회는 서울 서초구 aT센터에서 패션, 뷰티 등 버티컬 취급 상품 소상공인을 대상으로 개최된다. 참여 소상공인은 10월 3주차 판판대로를 통해 모집할 예정이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"5000원이면 된대" 추석 앞두고 난리난 다이소 제수용품

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기