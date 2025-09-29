농협은행, 유튜버 '비대면 해외송금받기' 서비스 강화

NH농협은행은 해외에서 콘텐츠 이익을 얻는 유튜버·인플루언서 고객을 위한 '비대면 해외송금 받기' 서비스를 강화한다고 29일 밝혔다.

'비대면 해외송금 받기' 서비스는 유튜브, 인스타그램 등의 플랫폼을 운용하는 구글과 메타의 수익금 송금액을 별도의 서류 제출 없이 NH올원뱅크로 고객이 직접 수령하는 서비스다.

기존 한도는 건당 5000달러, 연간 5만달러 이하였지만 이번 개편에서 건당 2만달러, 연간 10만달러로 확대됐다.

이 외에도 ▲달러화·엔화·유로화 50%, 기타 통화 30% 환율 우대 ▲송금수수료 50% 면제 ▲NHAll100자문센터의 금융·세무·부동산 분야 맞춤형 종합자산관리서비스 등의 혜택을 제공한다.

종합자산관리는 고객 자산 현황에 따라 차별화된 서비스를 제공하며, 농협은행 주거래 영업점에서 신청할 수 있다.

조장균 농협은행 외환사업부장은 "해외 플랫폼에서 수익을 창출하는 크리에이터의 편의를 위해 우대서비스 개편을 진행했다"며, "앞으로도 고객이 필요한 외환 상품 및 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





