본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

北 "북중 외교장관, 국제·지역문제 완전한 견해일치"

손선희기자

입력2025.09.29 09:16

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

북한과 중국 외교장관이 28일 회담을 갖고 "국제 및 지역문제와 관련한 깊이있는 의견교환이 있었으며 완전한 견해일치"를 봤다고 북한 조선중앙통신이 29일 전했다.


최선희 북한 외무상이 중국 방문을 위해 27일 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 2025.9.28 연합뉴스

최선희 북한 외무상이 중국 방문을 위해 27일 전용기로 평양을 출발했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 2025.9.28 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조중통에 따르면 최선희 북한 외무상은 전날 중국 베이징에서 왕이 외교부장과 만나 회담했다. 회담에는 리용남 주중 북한대사, 쑨웨이동 중국 외교부 부부장(차관)이 배석했다고 밝혔다. 회담 소식은 북한 주민들이 보는 노동신문에도 실렸다.

조중통은 북중 외교장관이 논의한 '국제 및 지역문제'가 어떤 내용인지에 대해 구체적으로 밝히진 않았다. 내달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 동시 방한이 예정된 만큼 관련 대응방안이 논의됐을 것으로 관측된다.


양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 "북한의 대미 정책과 북미대화 재개에 대한 북중 간 협의(가 있었을 것으로) 예상된다"며 "한미 간 3단계 북한 비핵화 논의에 대응해 북한은 핵보유국 지위 하 군축회담, 한미연합훈련 및 미국의 전략자산 중단 등 중국의 지역 안보적 이익보장 등을 논의했을 것"이라고 분석했다. 이어 "중국은 (북한과의) 공조를 통한 대미 압박과 북한에 대한 영향력을 과시"하는 의미가 내포돼있다고 덧붙였다.


특히 이번 경주 APEC 계기 북미 정상의 만남이 성사될지 여부가 최대 관심이다. 북한은 과거에도 대미접촉 이전에 전통적 우호국인 중국과 먼저 상의하는 모습을 보였다. 최근 정부 내에서도 북미대화 재개 전망에 대한 기류 변화가 감지된다. 위성락 국가안보실장은 지난달 29일 라디오 프로그램에 출연해 북미 대화 가능성에 대해 "기대를 높게 잡지 않는 것이 오히려 건설적"이라고 일축했다. 그런데 지난 26일(현지시간) 미국 뉴욕에서 한국 특파원들과 만난 외교에 정통한 정부 고위 관계자는 "가능성을 배제할 수는 없다"고 열어뒀다.

한편 최 외무상은 이번 단독 방중을 계기로 내달 노동당 창건일(10월10일·쌍십절) 80주년을 맞아 시 주석을 초청했을 것으로 보인다. 다만 조중통 보도에는 이에 대한 직접적인 언급은 없었고, 왕이 부장이 "쌍방사이의 전략적의사소통을 강화하며 호상래왕과 협조를 추동하고 지역의 평화와 안정을 공동으로 수호하는 것이 필요하다"고 말했다고 전했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"5000원이면 된대" 추석 앞두고 난리난 다이소 제수용품

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기