한화리츠, 7700억 리파이낸싱 마무리

박형수기자

입력2025.09.29 08:38

한화리츠 는 약 7700억원 규모의 리파이낸싱을 완료했다. 한화리츠의 차입금 금리는 99bp(1bp=0.01%) 낮아져 연간 약 71억원의 현금흐름 개선이 기대된다.


한화리츠는 지난 25일 장교동 한화빌딩 차입금 4216억원에 대한 리파이낸싱을 마무리했다고 29일 밝혔다. 장교동 한화빌딩은 서울 시내 핵심권역인 을지로입구역 도보 2분 거리에 있다. 임대율 100% 프라임 오피스로 한화그룹이 본사 사옥으로 사용하고 있다.

한화리츠는 장교동 한화빌딩을 포함해 전체 자산에 대한 리파이낸싱을 완료했다. 금리인하 시기를 고려해 변동금리 비중을 50%에서 70%로 확대하고, 2027년 집중된 대출만기를 2027년(60%)과 2028년(40%)로 변경해 만기 집중도를 완화했다.


7월 한화생명보험의 4개 사옥(노원, 구리, 평촌, 중동)에 대해 담보대출 상환을 위해 담보부 사채를 발행했다. AA- 신용등급을 기반으로 1,100억원 규모의 담보부 사채를 성공적으로 발행했다.


수요예측에는 목표액보다 2배 많은 자금이 몰렸다. 금리 역시 예상 발행금리보다 낮은 2.97%로 발행됐다.

8월에는 프라임 오피스인 여의도 한화손해빌딩 차입금 2365억원에 대해 은행권에 담보대출을 진행해 안정적인 차입 구조를 확보했다.


리파이낸싱 완료로 한화리츠의 현금흐름은 개선이 기대된다. 2024년 9월 말 기준 4.74%인 한화리츠의 차입금 추정 금리는 리파이낸싱 완료로 약 3.75%로 낮아져 연간 약 71억원 수준은 현금흐름 개선이 예상된다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
