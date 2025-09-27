손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
[속보]소방청 "국정자원 화재 완진, 시간 걸려…중앙구조통제단 가동"
2025년 09월 27일(토)
"동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다는 가성비 여행지 '이곳'
가격은 5000만원이지만 위력은 14억 넘는다…전쟁 판 흔든 '괴물 드론'의 정체
[속보]"국정자원 화재, 배터리팩 384개 소실…8시40분께 재발화"
잠깐 유행이라기엔 너무 매력적…몸값 170% 급등해도 식을줄 모르는 말차 열풍 [세계는Z금]
국정자원 화재로 정부 시스템 먹통…3년전 카카오 먹통 판박이
연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다
"말차 애호가들 어쩌나"…1년만에 가격 170% 급등 '귀하신 몸'
"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다
트럼프가 찍어 주가 2배 뛴 '리튬아메리카스'…中 의존도 줄여줄까