본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

GH, 26일 담당 공무원 대상 '주거복지 교육'

이영규기자

입력2025.09.26 15:52

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기주택도시공사(GH) 산하 경기도 주거복지센터가 26일 수원컨벤션센터에서 도내 31개 시·군 주거복지 담당 공무원과 경기도 관계자 등 45명을 대상으로 '2025년 하반기 주거복지 교육'을 실시했다.


이번 교육은 주거복지 정책 확대에 따른 공무원의 전문성을 높이고, 도민에게 보다 나은 주거복지 서비스를 제공하기 위한 목적으로 마련됐다.

주요 교육내용은 ▲주거복지정책 및 맞춤형 제도 ▲주거취약계층 주거상향 지원사업 실무 ▲전세피해 예방법 및 지원제도 등 현장에서 활용 가능한 실무 중심 내용으로 진행됐다.


경기주택도시공사(GH) 산하 경기도 주거복지센터가 26일 수원컨벤션센터에서 도내 31개 시·군 주거복지 담당 공무원 등을 대상으로 '2025년 하반기 주거복지 교육'을 실시하고 있다. 경기주택도시공사 제공

경기주택도시공사(GH) 산하 경기도 주거복지센터가 26일 수원컨벤션센터에서 도내 31개 시·군 주거복지 담당 공무원 등을 대상으로 '2025년 하반기 주거복지 교육'을 실시하고 있다. 경기주택도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

앞서 경기 주거복지센터는 지난 3월 1차 교육에서 자립준비청년 지원과 주거복지 통합시스템 구축 등 기초과정을 다뤘다.


현재 도내 24개 시군이 주거복지센터를 운영 중이며, 올해 말까지 28개 시·군으로 확대된다.

김용진 GH 사장은 "주거복지는 도민의 삶의 질과 직결되는 중요한 과제인 만큼, 현장 공무원의 실무능력을 키우는 교육을 지속적으로 추진하겠다"면서 "도민이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 주거복지 서비스를 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기