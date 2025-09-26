"다 되는 서울" 제니 손짓에 난리나더니…6억뷰 넘었다

서울관광 캠페인 영상 조회수 6억뷰 돌파

글로벌 캠페인 역사상 8년만에 나온 최고 성과

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인 영상이 전 세계 누적 조회수 6억회를 넘어섰다. 서울관광 글로벌 캠페인 역사상 8년 만에 나온 최고 성과다.

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인의 모습. 서울관광재단 AD 원본보기 아이콘

26일 서울관광재단에 따르면 조회수 6억회를 달성한 해당 캠페인은 '서울에서 무엇이든 가능하다'는 메시지를 바탕으로 제작됐다. 달에 사는 토끼 제니가 서울로 여행을 떠나는 판타지적 스토리(메인 에피소드 1편, 'DALTOKKI'), 제니의 정규 앨범 수록곡 'Seoul City'를 배경으로 서울 곳곳을 누비는 모습(메인 에피소드 2편) 등이 공개됐다.

영상에는 ▲한강버스 ▲DDP ▲경복궁 ▲덕수궁 ▲코엑스 ▲성수동 ▲북촌 ▲을지로 ▲노들섬 등 서울의 대표 명소가 등장한다.

공개된 캠페인 영상은 티셔·숏츠·하이라이트·인터뷰까지 총 7편이다. 해외 언론 1000여건이 보도하고 사회관계망서비스(SNS) 리포스트가 5만건을 넘기는 등 뜨거운 반응을 얻었다. 유튜브 팬덤 채널에서는 2차 콘텐츠가 80편 가까이 제작돼 100만명 이상에게 재확산했고 스마트폰 배경 화면 등 디지털 굿즈 이벤트도 팬덤 참여를 이끌었다.

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인의 모습. 서울관광재단 원본보기 아이콘

영상 댓글에는 "지금까지 본 관광 홍보영상 중 역대급", "서울의 과거나 현재를 제니가 완벽하게 담았다", "Seoul City 음원과의 조합이 찰떡" 같은 세계 각국의 호평이 이어지고 있다.

서울관광재단은 디지털 마케팅에 이어 NBC유니버설 등 글로벌 TV 채널을 통해 TV 광고를 송출하고 있다. 또한 오사카 엑스포 한국관 외벽의 대형 미디어에서도 홍보 영상을 상영하고 있으며 10월부터는 미국, 호주 등 해외 주요 도시 전광판 광고를 통해 하반기에도 홍보 열기를 이어갈 계획이다.

길기연 서울관광재단 대표는 "이번 성과는 단순한 조회수를 넘어 서울이 K팝·한류 콘텐츠를 통해 전 세계인에게 매력적인 글로벌 도시로 자리매김했음을 보여준다"며 "적극적인 글로벌 마케팅을 통해 외래관광객 3000만명 달성에 기여하겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>