본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

"다 되는 서울" 제니 손짓에 난리나더니…6억뷰 넘었다

박은서인턴기자

입력2025.09.26 11:07

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울관광 캠페인 영상 조회수 6억뷰 돌파
글로벌 캠페인 역사상 8년만에 나온 최고 성과

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인 영상이 전 세계 누적 조회수 6억회를 넘어섰다. 서울관광 글로벌 캠페인 역사상 8년 만에 나온 최고 성과다.

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인의 모습. 서울관광재단

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인의 모습. 서울관광재단

AD
원본보기 아이콘

26일 서울관광재단에 따르면 조회수 6억회를 달성한 해당 캠페인은 '서울에서 무엇이든 가능하다'는 메시지를 바탕으로 제작됐다. 달에 사는 토끼 제니가 서울로 여행을 떠나는 판타지적 스토리(메인 에피소드 1편, 'DALTOKKI'), 제니의 정규 앨범 수록곡 'Seoul City'를 배경으로 서울 곳곳을 누비는 모습(메인 에피소드 2편) 등이 공개됐다.


영상에는 ▲한강버스 ▲DDP ▲경복궁 ▲덕수궁 ▲코엑스 ▲성수동 ▲북촌 ▲을지로 ▲노들섬 등 서울의 대표 명소가 등장한다.

공개된 캠페인 영상은 티셔·숏츠·하이라이트·인터뷰까지 총 7편이다. 해외 언론 1000여건이 보도하고 사회관계망서비스(SNS) 리포스트가 5만건을 넘기는 등 뜨거운 반응을 얻었다. 유튜브 팬덤 채널에서는 2차 콘텐츠가 80편 가까이 제작돼 100만명 이상에게 재확산했고 스마트폰 배경 화면 등 디지털 굿즈 이벤트도 팬덤 참여를 이끌었다.

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인의 모습. 서울관광재단

서울관광재단과 제니가 함께한 서울관광 캠페인의 모습. 서울관광재단

원본보기 아이콘

영상 댓글에는 "지금까지 본 관광 홍보영상 중 역대급", "서울의 과거나 현재를 제니가 완벽하게 담았다", "Seoul City 음원과의 조합이 찰떡" 같은 세계 각국의 호평이 이어지고 있다.


서울관광재단은 디지털 마케팅에 이어 NBC유니버설 등 글로벌 TV 채널을 통해 TV 광고를 송출하고 있다. 또한 오사카 엑스포 한국관 외벽의 대형 미디어에서도 홍보 영상을 상영하고 있으며 10월부터는 미국, 호주 등 해외 주요 도시 전광판 광고를 통해 하반기에도 홍보 열기를 이어갈 계획이다.


길기연 서울관광재단 대표는 "이번 성과는 단순한 조회수를 넘어 서울이 K팝·한류 콘텐츠를 통해 전 세계인에게 매력적인 글로벌 도시로 자리매김했음을 보여준다"며 "적극적인 글로벌 마케팅을 통해 외래관광객 3000만명 달성에 기여하겠다"고 말했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기