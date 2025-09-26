고령군, 제1회 어르신 슐런대회 개최… 도 대회 출전선수 선발

다양한 평생교육 프로그램



어르신 건강과 행복 증진

경북 고령군(군수 이남철)은 지난 25일 '제1회 고령군 어르신 슐런대회'를 개최했다.

고령군이 어르신 슐런대회를 개최하고 있다. 고령군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 고령군 평생교육지도자협의회(회장 김홍철) 주관으로 열려, 어르신들의 건강한 여가활동과 세대 간 소통을 증진하고 우수 선수를 선발해 10월 열리는 도 슐런대회 출전 자격을 부여하는 자리였다.

대회는 60대, 70대, 80∼90대 부문으로 나눠 진행됐다.

대회 결과, 60대 부문에서는 쌍림면 한태숙 어르신이 1위를 차지했으며, 성산면 황경숙 어르신이 2위, 개진면 전혜숙 어르신이 3위에 올랐다. 70대 부문에서는 다산면 공의정 어르신이 1위, 다산면 김정자 어르신이 2위, 대가야읍 양원희 어르신이 3위를 기록했다.

80∼90대 부문에서는 대가야읍 우혜석 어르신이 1위를 차지했으며, 성산면 조금조 어르신과 채윤득 어르신이 각각 2위와 3위를 수상했다.

전체 고득점자 순으로 선발된 도 대회 출전 선수는 ▲1등 공의정(다산면) ▲2등 김정자(다산면) ▲3등 양원희(대가야읍) ▲4등 이계생(대가야읍) 어르신이다.

96세 덕곡면 정학선 어르신이 참가해 활기찬 모습으로 경기장을 빛내며 '나이는 숫자에 불과하다'는 것을 몸소 보여줬다.

이번 대회는 고령군 평생교육지도자협의회가 위탁 운영하는 '배우GO! 나누GO! 우리 동네가 캠퍼스!' 사업의 하나로 추진됐다. 신규 평생학습도시 지정사업에 따라 어르신 대상 두뇌훈련, 인지향상, 사회적 교류를 촉진하고 마을 주민 주도의 평생학습 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이남철 군수는 "이번 대회를 통해 어르신들의 신체적·정신적 건강 증진은 물론 세대 간 소통의 장을 마련할 수 있었다"며 "활기찬 노후를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>