부산시교육청, 학부모 소통·공감 토크콘서트 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.26 10:51

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 30일 남구 대연동 그랜드모먼트 클래식홀에서 유치원·어린이집·초등학교(1~2학년) 학부모 400여명을 대상으로 '학부모 소통·공감 토크콘서트'를 개최한다고 전했다.


이 행사는 '아이 키우고 교육하기 좋은 부산'을 만들기 위한 '지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원사업'의 하나로, 자녀 양육에 어려움과 고민을 가진 학부모가 전문가와 함께 올바른 부모 역할을 모색하고 양육 역량을 강화할 수 있도록 마련됐다.

콘서트는 팝페라 그룹 라클라쎄의 문화공연을 시작으로, 아주대학교 의과대학 정신건강의학과 조선미 교수의 특강 '영혼이 강한 아이로 키워라'가 이어진다.


조 교수는 아이의 숨은 감정을 이해하고 사랑과 원칙이 조화를 이루는 훈육 전략을 실제 사례를 통해 전할 예정이다.


김석준 교육감은 "이번 토크콘서트는 학부모에게 감동과 힐링을 선사하고 좋은 부모이자 행복한 부모로 성장하는 데 도움이 될 것"이라며 "학부모에게 다양한 배움과 소통의 기회를 제공해 따뜻한 가정과 건강한 자녀의 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산교육청 학부모 소통공감 토크콘서트 포스터.

부산교육청 학부모 소통공감 토크콘서트 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
