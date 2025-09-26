<사장 승진>
▲문성욱 신세계라이브쇼핑 대표이사 겸 시그나이트 대표이사 ▲박주형 신세계 대표이사 겸 신세계센트럴 대표이사
<대표이사 내정>
▲장승환(James Chang) 지마켓 대표이사 ▲최택원 쓱닷컴 대표이사 ▲이석구 신세계디에프 대표이사 ▲임형섭 신세계푸드 대표이사 겸 B2B담당 ▲김덕주 신세계인터내셔날 대표이사 겸 신세계톰보이 대표이사 ▲서민성 신세계인터내셔날 코스메틱1부문 대표이사 겸 퍼셀 대표이사 ▲이승민 신세계인터내셔날코스메틱2부문 대표이사 겸 어뮤즈코리아 대표이사 ▲김홍극 신세계인터내셔날 자주부문 대표이사 겸 신세계까사 대표이사 겸 신세계 시코르총괄 ▲강승협 신세계건설 대표이사 ▲최훈학 조선호텔앤리조트대표이사
<전무 승진>
▲정양오 이마트 전략마케팅본부장 ▲마기환 신세계L&B 대표이사 ▲신동우 신세계프라퍼티 지원본부장 겸 재무담당 ▲브라이언 백 조선호텔리조트 운영담당 ▲장수진 신세계 상품본부장 ▲민병도 신세계 지원담당
<부사장 승진>
▲전상진 경영전략실 경영총괄 ▲김수완 경영전략실 경영지원총괄
<상무 승진>
▲김동민 이마트 델리·신선가공담당 ▲강정모 이마트 에브리데이사업부장 겸 ED판매담당 ▲김선민 이마트 ED B2C사업담당 겸 E B2C사업담당 ▲송병관 쓱닷컴 재무관리담당 ▲한훈민 신세계아이앤씨 SM본부장 ▲백지웅 SCK COMPANY 기획담당 ▲홍성수 신세계L&B 지원담당 ▲서재옥 신세계프라퍼티 개발본부장 겸 화성사업부장 겸 개발담당 ▲하수진 신세계프라퍼티 Design Lab담당 ▲김재섭 신세계야구단 대표이사 겸 사업담당 ▲이원호 신세계 기획관리담당 ▲이한승 신세계 시코르담당 ▲김하리 신세계 미디어마케팅담당 겸 신세계인터내셔날 자주마케팅담당 ▲곽영민 신세계 센텀시티점장 ▲안유성 신세계인터내셔날 해외패션담당 ▲구인회 경영전략실 재무팀장
<상무보 승진>
▲조정화 이마트 기획관리담당 ▲이용명 이마트 재무담당 ▲강병주 이마트 IT담당 ▲김선혁 이마트 가전문화담당 ▲정우진 이마트 마케팅담당 ▲윤지은 이마트 개발담당 ▲정인진 이마트 SCM담당 ▲선철 신세계아이앤씨 SI담당 ▲서용인 신세계아이앤씨 재무담당 ▲신황민 더블유컨셉코리아 상품1담당 ▲최현정 SCK COMPANY 식음개발담당 ▲이준희 SCK COMPANT 전략구매담당 ▲진지용 신세계푸드 FE담당 ▲조경애 신세계푸드 매입물류담당 ▲임준형 신세계프라퍼티 리징담당 ▲유상연 신세계프라퍼티 개발지원담당 ▲이정욱 조선호텔앤리조트 강남호텔 총지배인 ▲조미경 조선호텔앤리조트 총무담당 ▲김관수 신세계건설 사업관리담당 ▲박상언 신세계 New Retail담당 ▲한희정 신세계 한식연구소장 ▲한혜림 신세계인터내셔날 이커머스담당 겸 온라인추진단 ▲최상훈 신세계톰보이 사업담당 ▲김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄 ▲남주현 신세계디에프 MD총괄 ▲신동규 신세계사이먼 재무담당 ▲박성순 신세계센트럴 안전담당 ▲김새날 MINDMARK 지원담당 ▲안동훈 백화점부문 재무관리담당 겸 온라인추진단 전략관리담당 ▲양종환 경영전략실 감사팀장 ▲김재상 경영전략실 CM팀장 ▲김태우 경영전략실 관리팀장
박재현 기자 now@asiae.co.kr
