동두천시, 10월 3~9일 추석 연휴 기간 응급진료체계 운영

이종구기자

입력2025.09.26 10:14

경기동두천시(시장 박형덕)는 추석 연휴 시민의 응급의료 상황에 신속히 대응하기 위해 10월 3일부터 9일까지 응급진료체계를 구축해 운영한다고 26일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

시는 동두천시의사회·동두천연천치과의사회·동두천시한의사회·동두천시약사회와 협력해 의료 공백을 최소화한다. 경기도 거점의료기관인 동두천중앙성모병원 응급실을 비롯해 병의원 51개소, 약국 27개소가 지정 일자에 운영에 참여한다.


공공심야약국 온두레생연약국은 연휴 기간 오후 8시~11시까지 운영해 의약품 조제·판매와 복약 지도를 제공한다.

또한 시는 연휴 기간 보건소에 응급진료상황실을 운영해 문 여는 병의원·약국 안내와 응급의료체계 점검을 병행한다.


연휴 중 운영 의료기관과 약국 정보는 동두천시 보건소 홈페이지, 보건복지콜센터(129), 경기도콜센터(120), 구급상황관리센터(119), 응급의료포털(e-gen.or.kr), 응급똑똑 앱에서 확인할 수 있다.


보건소 관계자는 "추석 연휴 기간 응급진료체계를 철저히 운영해 시민이 안전하고 건강한 명절을 보낼 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
