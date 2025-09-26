본문 바로가기
인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

이경호기자

입력2025.09.26 08:37

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째
인천대교 갓길에 차량을 세운 운전자가 또 실종돼 해경이 수색에 나섰다.


26일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시 39분께 인천대교 상황실은 "차량 정차 후 해상으로 추락한 사람이 있다"고 해경에 신고했다. 현장에 출동한 해경은 대교 주탑 부근 갓길에 세워진 차량을 발견했으며, 운전자인 40대 남성 A씨가 추락한 것으로 보고 경비함정 3척을 투입해 주변 해상을 수색하고 있다. 이달 들어 인천대교에 정차한 운전자가 추락한 사례는 A씨를 포함해 모두 4건이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
