[내일날씨]전국 흐리고 곳곳에 비...낮 최고 29도

미세먼지 농도 '좋음'～'보통'

금요일인 26일 전국이 흐린 가운데 곳곳에 비 소식이 예보됐다.

25일 기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역이 중국 북동 지방 고기압 영향으로 흐릴 전망이다.

15일 광주 북구청 사거리에서 시민들이 내리는 비에 우산을 쓰고 걷고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전라·경상권과 제주 등에는 서해상 정체전선 영향으로 최대 20㎜ 비가 내리겠다. 예상 강수량은 광주·전남 5~20㎜, 전북·경상권 5㎜ 내외, 제주 5~20㎜다.

아침 최저기온은 14~23도, 낮 최고기온은 25~29도로 예보됐다. 이는 평년보다 3~4도 높은 수준이다. 다만 남부 지방과 제주의 체감온도는 최고 31도 안팎으로 오르겠다.

미세먼지 농도는 전국 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



