본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

7월 국내은행 원화대출 연체율 0.57%…7년 만에 최고

문채석기자

입력2025.09.26 06:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기업대출 연체율 0.07%P ↑
가계대출 연체율 0.02%P ↑

지난 7월 말 국내은행의 원화대출 연체율이 0.57%로 7년 만에 최고치로 상승했다. 기업대출과 가계대출 연체율 모두 상승한 영향이 컸다.


서울 영등포구 여의도 금융감독원 본원. 금감원

서울 영등포구 여의도 금융감독원 본원. 금감원

AD
원본보기 아이콘

26일 금융감독원이 발표한 '2025년 7월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)'에 따르면 국내은행 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.57%로 집계됐다. 이는 2018년 7월 0.56% 이후 최고치다. 전월 말(0.52%)보다 0.05%포인트 상승했고, 전년 동월 말(0.47%) 대비 0.05%포인트 상승한 수치다.

7월 중 신규연체 발생액은 2조8000억원으로, 전월과 유사했다. 연체채권 정리규모는 1조6000억원으로 전월(5조7000억원)보다 4조1000억원 감소했다.


같은 기간 신규연체율은 0.11%로 전월(0.11%)과 비슷했다.


부문별로 같은 기간 기업대출 연체율은 0.67%로 전월 말(0.6%) 대비 0.07%포인트 올랐다.

대기업대출 연체율은 0.14%로 전월 말(0.14%)과 유사했다. 중소기업대출 연체율은 0.82%로 전월 말(0.74%)보다 0.08%포인트 올랐다. 중소법인 연체율은 0.9%로 전월 말(0.79%)보다 0.11%포인트 떨어졌다.


가계대출 연체율은 0.43%로 전월말(0.41%) 대비 0.02%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 전월 말(0.3%) 대비 0.01%포인트 낮아졌다.


주택담보대출을 제외한 가계대출의 연체율은 0.86%로 전월 말(0.78%) 대비 0.08%포인트 올라갔다.


금감원 관계자는 "향후 충분한 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 것"이라며 "최근 연체율 상승 폭이 크고 취약부문에 대한 대출비중이 큰 은행을 중심으로 부실채권 상매각, 충당금 확충 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본 가기 무섭네"…한국인에게 낯선 '이것' 때문에 관광객 잇따라 숨졌다는데 "일본 가기 무섭네"…한국인에게 낯선 '이것' 때문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

韓 10~40대까지 사망원인 1위가 '자살'이라니…

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기