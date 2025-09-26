7월 국내은행 원화대출 연체율 0.57%…7년 만에 최고

기업대출 연체율 0.07%P ↑

가계대출 연체율 0.02%P ↑

지난 7월 말 국내은행의 원화대출 연체율이 0.57%로 7년 만에 최고치로 상승했다. 기업대출과 가계대출 연체율 모두 상승한 영향이 컸다.

26일 금융감독원이 발표한 '2025년 7월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)'에 따르면 국내은행 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.57%로 집계됐다. 이는 2018년 7월 0.56% 이후 최고치다. 전월 말(0.52%)보다 0.05%포인트 상승했고, 전년 동월 말(0.47%) 대비 0.05%포인트 상승한 수치다.

7월 중 신규연체 발생액은 2조8000억원으로, 전월과 유사했다. 연체채권 정리규모는 1조6000억원으로 전월(5조7000억원)보다 4조1000억원 감소했다.

같은 기간 신규연체율은 0.11%로 전월(0.11%)과 비슷했다.

부문별로 같은 기간 기업대출 연체율은 0.67%로 전월 말(0.6%) 대비 0.07%포인트 올랐다.

대기업대출 연체율은 0.14%로 전월 말(0.14%)과 유사했다. 중소기업대출 연체율은 0.82%로 전월 말(0.74%)보다 0.08%포인트 올랐다. 중소법인 연체율은 0.9%로 전월 말(0.79%)보다 0.11%포인트 떨어졌다.

가계대출 연체율은 0.43%로 전월말(0.41%) 대비 0.02%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 전월 말(0.3%) 대비 0.01%포인트 낮아졌다.

주택담보대출을 제외한 가계대출의 연체율은 0.86%로 전월 말(0.78%) 대비 0.08%포인트 올라갔다.

금감원 관계자는 "향후 충분한 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 것"이라며 "최근 연체율 상승 폭이 크고 취약부문에 대한 대출비중이 큰 은행을 중심으로 부실채권 상매각, 충당금 확충 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



