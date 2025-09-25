본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시-광산구, 풍영정천 초등생 사망 사고 배상비 분담

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.25 15:27

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법원 강제조정 확정…구상금 4억 절반씩 부담

광주시와 광산구가 도심 하천에서 발생한 초등학생 사망 사고 배상 비용을 분담한다.


25일 법조계에 따르면 최근 광주지법 민사2단독 김혜선 부장판사는 이 같은 내용의 강제조정을 확정했다.

광주시-광산구, 풍영정천 초등생 사망 사고 배상비 분담
AD
원본보기 아이콘

재판부는 광주시가 먼저 지출한 사고 구상금과 소송비용 4억원을 시와 구가 50%씩 나누도록 지난달 결정했다. 양측은 검토 기간을 거쳐 이의 신청 없이 조정안을 수용했다.

풍영정천에서는 지난 2021년 6월 물총놀이를 하던 초등생 2명이 징검다리에서 미끄러져 숨졌다. 당시 하천은 빗물로 불어난 상태였다. 위험 표지판과 구호 장비가 설치되지 않아 피해가 커졌다는 지적이 제기됐다.


광주시는 하천 시설물 유지·보수를 맡은 광산구에도 책임이 있다고 주장했다. 양측 의견 차이가 좁혀지지 않아 소송으로 이어졌다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기