본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

굴스비 시카고 연은 총재 "고용 안정적…금리 인하 서둘러선 안 돼"

김민영기자

입력2025.09.25 15:10

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 고용 둔화, 경기 침체 신호 아냐
노동 통계, 완만한 냉각으로 해석

'비둘기파 성향'(통화완화 선호) 인사로 꼽히는 오스틴 굴스비 미국 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 최근 고용 둔화를 경기 침체 신호로 과도하게 해석해선 안 된다며, 성급한 금리 인하는 경계해야 한다는 입장을 밝혔다.


굴스비 시카고 연은 총재 "고용 안정적…금리 인하 서둘러선 안 돼"
AD
원본보기 아이콘

굴스비 총재는 24일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "인플레이션이 아마 일시적이고 곧 사라질 것이라는 가정 아래 많은 횟수의 금리 인하를 지나치게 앞당기는 데 불편함을 느낀다"고 말했다.

그는 많은 중서부 지역 기업이 여전히 인플레이션이 아직 통제되지 않았다는 점에 우려하고 있다고 덧붙였다.


미국 연방준비제도(Fed)는 지난 17일 기준금리를 기존 4.25~4.50%에서 4.00~4.25%로 0.25%포인트 내렸다. 5회 연속 동결 결정을 내린 후 9개월 만에 기준금리를 내린 것이다.


제롬 파월 Fed 의장은 기자회견에서 금리 인하 배경에 대해 "고용의 하강 위험이 증가하면서 (인플레이션 위험과 고용 위험 간) 균형이 바뀌었다"며 "따라서 우리는 이번 회의에서 좀 더 중립적인 정책 입장을 향해 또 다른 조처를 하는 게 적절하다고 판단했다"고 밝혔다.

굴스비 총재는 시카고 연은이 여러 경제 보고서를 종합해 실시간 데이터를 생산하는 노동 통계들은 단지 완만한 냉각(mild cooling)을 보일 뿐 미국 경제가 급격한 둔화 국면에 접어들었다는 신호는 보이지 않는다고 판단했다.


그는 "고용 시장이 여전히 대체로 안정적이고 견조하다"며 4.3%라는 낮은 실업률과 노동시장 이직률은 트럼프 행정부의 이민 단속의 영향을 받는 비농업 부문 고용 데이터보다 더 긍정적인 그림을 그리고 있다고 말했다.


굴스비 총재는 또 관세가 인플레이션에 미치는 영향은 단기적일 것이지만 인플레이션은 4년 반 동안 Fed의 2% 목표를 초과해왔으며 "이제 잘못된 방향으로 가고 있다"고 진단했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기