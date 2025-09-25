굴스비 시카고 연은 총재 "고용 안정적…금리 인하 서둘러선 안 돼"

최근 고용 둔화, 경기 침체 신호 아냐

노동 통계, 완만한 냉각으로 해석

'비둘기파 성향'(통화완화 선호) 인사로 꼽히는 오스틴 굴스비 미국 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 최근 고용 둔화를 경기 침체 신호로 과도하게 해석해선 안 된다며, 성급한 금리 인하는 경계해야 한다는 입장을 밝혔다.

굴스비 총재는 24일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "인플레이션이 아마 일시적이고 곧 사라질 것이라는 가정 아래 많은 횟수의 금리 인하를 지나치게 앞당기는 데 불편함을 느낀다"고 말했다.

그는 많은 중서부 지역 기업이 여전히 인플레이션이 아직 통제되지 않았다는 점에 우려하고 있다고 덧붙였다.

미국 연방준비제도(Fed)는 지난 17일 기준금리를 기존 4.25~4.50%에서 4.00~4.25%로 0.25%포인트 내렸다. 5회 연속 동결 결정을 내린 후 9개월 만에 기준금리를 내린 것이다.

제롬 파월 Fed 의장은 기자회견에서 금리 인하 배경에 대해 "고용의 하강 위험이 증가하면서 (인플레이션 위험과 고용 위험 간) 균형이 바뀌었다"며 "따라서 우리는 이번 회의에서 좀 더 중립적인 정책 입장을 향해 또 다른 조처를 하는 게 적절하다고 판단했다"고 밝혔다.

굴스비 총재는 시카고 연은이 여러 경제 보고서를 종합해 실시간 데이터를 생산하는 노동 통계들은 단지 완만한 냉각(mild cooling)을 보일 뿐 미국 경제가 급격한 둔화 국면에 접어들었다는 신호는 보이지 않는다고 판단했다.

그는 "고용 시장이 여전히 대체로 안정적이고 견조하다"며 4.3%라는 낮은 실업률과 노동시장 이직률은 트럼프 행정부의 이민 단속의 영향을 받는 비농업 부문 고용 데이터보다 더 긍정적인 그림을 그리고 있다고 말했다.

굴스비 총재는 또 관세가 인플레이션에 미치는 영향은 단기적일 것이지만 인플레이션은 4년 반 동안 Fed의 2% 목표를 초과해왔으며 "이제 잘못된 방향으로 가고 있다"고 진단했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>