양양군, 종이 없는 전자계약 시스템 도입…친환경 행정 실현 목표

9월~ 12월 시범운영…내년 전면 시행

연간 2 600만원 이상 예산 절감·탄소 감축 효과 기대

강원도 양양군은 오는 9월부터 시범 운영을 거쳐 2026년부터 전 부서에 전자계약 시스템을 전면 도입한다고 25일 밝혔다. 이번 사업은 계약 체결부터 지출, 보관까지 모든 절차를 종이문서 없이 처리하는 방식으로, 행정 효율성과 친환경 행정 실현을 목표로 한다.

그동안 계약관련 품의서류, 착수계, 준공계 등을 출력해 제출·보관했으나, 앞으로는 이호조시스템에 전자문서로 업로드해 관리한다. 또한 계약 일반조건, 청렴서약서 등 10종의 서류를 '계약 이행 통합서약서' 1종으로 간소화해 불필요한 절차를 대폭 줄일 예정이다.

전자계약 도입으로 연간 49만 매 이상의 종이 사용이 줄어들어 약 2600만원의 예산 절감이 가능하다. 이는 종이 구입비와 복합기 토너 비용은 물론, 기존 계약관리 프로그램 미사용으로 절감되는 1500만원까지 포함된 수치다. 아울러 종이 절약을 통해 연간 2.59t의 이산화탄소 배출 저감 효과도 기대된다.

이번 시스템 도입으로 계약 체결부터 대금 지급까지 전 과정이 전산화되면서 업무 처리의 신속성과 효율성이 한층 강화될 전망이다.

양양군 관계자는 "전자계약 시스템은 비용 절감은 물론 친환경·스마트 행정을 실현하는 핵심 사업"이라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 효율적인 행정서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.





