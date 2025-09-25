본문 바로가기
김민석 국무총리 "美 비자문제 해결 안되면 미국에 투자하기 어렵다"

송승섭기자

입력2025.09.25 10:12

김 총리, 25일 블룸버그 인터뷰
"한미 공동 프로젝트 진전 불가능"

김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국정현안관계장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국정현안관계장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 미국 비자 문제가 해결되지 않으면 대미 투자가 어렵다고 밝혔다.


김 총리는 25일 공개된 미국 블룸버그와의 인터뷰에서 "해결책이 마련되지 않는다면 미국에 투자하거나 현재 한·미 간에 계획된 여러 공동 프로젝트를 수행하기가 어렵다"고 말했다.

김 총리는 "우리는 반드시 해결책을 찾아야 한다"면서 "비자 문제가 해결되지 않은 상태에서 여러 한·미 공동 프로젝트가 진행되고 있지만 의미 있는 진전은 사실상 불가능하다"고 설명했다. 이어 김 총리는 "구금 사건은 우리 국민뿐 아니라 자신의 신변을 보장받지 못한 채 구금됐던 노동자들에게도 큰 타격이었다"며 "노동자들과 그들의 가족이 다시 미국에 들어가기를 꺼리는 게 당연하다"고 지적했다.


미국 트럼프 행정부가 3500억달러의 대미투자펀드를 현금으로 요구한 것에 대해서는 통화스와프의 중요성을 강조했다. 김 총리는 "대통령께서 말한 대로 현재 금액은 한국 외화보유액의 70~80%에 달한다"면서 "통화스와프 혹은 이와 유사한 장치가 없다면 한국 경제에 끼칠 충격은 심각할 것"이라고 말했다.


특히 김 총리는 "한국은 외환위기를 겪은 나라기 때문에 국민들의 경계심이 높다"면서 "이러한 요인들이 반드시 고려돼야 한다고 생각한다"고 재차 언급했다.

또 김 총리는 자주국방 노력을 위해 10년간 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5%로 높이는 방안을 논의하고 있다고 밝혔다. 김 총리는 "최근 3.5%를 언급한 것은 그것이 지속 가능한 수준이라고 판단했기 때문"이라고 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

