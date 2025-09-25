JW이종호재단, 2025 JW성천상 시상식 개최

강동원·전진경 의사 부부에 1억원·상패 전달

13년간 짐바브웨 의료 사각지대서 의료봉사

JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 150 등락률 -0.69% 거래량 6,094 전일가 21,850 2025.09.25 09:54 기준 관련기사 JW중외제약, 고용량 철분주사제 '페린젝트' 심포지엄 개최JW중외제약 '헴리브라', A형 혈우병 환자 운동 중 출혈 예방 효과 입증JW이종호재단, '2025 JW아트어워즈' 장애 미술인 공모전 개최 전 종목 시세 보기 close 의 공익재단인 JW이종호재단은 24일 경기 과천시 JW사옥에서 '2025 JW성천상 시상식'을 개최하고, 강동원 아프리카미래재단 짐바브웨 지부장과 전진경 메디컬디렉터 부부에게 상금 1억원과 상패를 수여했다고 25일 밝혔다.

(왼쪽부터) 이경하 JW이종호재단 이사장, 2025 JW성천상 수상자 전진경 아프리카미래재단 짐바브웨지부 메디컬디렉터와 강동원 지부장, 이성낙 JW성천상위원회 위원장(가천대 명예총장)이 24일 경기 과천시 JW사옥에서 열린 '2025 JW성천상' 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. JW중외제약 AD 원본보기 아이콘

JW성천상은 고(故) 이종호 명예회장이 JW중외제약 창업자 성천(星泉) 이기석 선생의 '생명존중' 정신을 계승하기 위해 2012년 제정된 상이다. 의료 현장에서 묵묵히 헌신하는 의료인을 발굴해 사회적 가치를 조명하고, 생명존중의 철학을 널리 알리고 있다.

올해 수상자인 강동원·전진경 부부는 2012년 짐바브웨에 첫발을 내디딘 이후, 13년간 이어오며 현지 의료 체계의 자립과 아동 생명 보호에 앞장서 왔다. 두사람은 국립의과대학에서 전임교수로 활동하며 수천명의 의료 인력을 양성했고, 한국과 해외 의료기관과 협력해 연수 기회를 제공하는 등 현지 의료진의 역량 강화를 위한 기반을 다졌다.

또한 전 교수는 국립 샐리 무가베 어린이병원과 지역 보건소에서 감염병으로 고통받는 아동을 치료하며 극빈층 환자들에게는 자비로 진료비를 지원해왔다. 강 교수 역시 자가면역 질환을 안고도 "하늘이 주신 소명"이라 믿고 의료 사각지대에서 헌신해온 것으로 알려졌다.

수상 소감에서 두 교수는 "저희보다 더 열악한 곳에서 묵묵히 헌신하는 많은 분이 있음을 알기에 부끄럽지만, JW성천상이 저희 사역을 격려하고 북돋아 주는 뜻으로 받아들이겠다"며 "앞으로도 '생명 존중을 실천하는 참 의료인'에 부합하는 삶을 이어가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>