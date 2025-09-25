ETRI, '차세대 휴머노이드 브레인' 개발 착수

한국전자통신연구원(이하 ETRI)은 '차세대 휴머노이드 브레인' 개발에 착수했다고 25일 밝혔다.

앞서 ETRI는 '탑 챌린지 프로젝트'를 통해 소음 환경에서도 안정적인 대화가 가능한 멀티모달 음성인식과 사용자의 감정·상황을 반영한 교감형 대화, 시선·몸짓·제스처 등 비언어적 행위 생성, 전고체 전지 기반 배터리 기술 등을 확보했다.

지난 6월에는 'ETRI 컨퍼런스 2025'에서 확보한 기술을 적용한 소셜 휴머노이드 '소노이드(Sonoid)'를 처음 공개해 주목받았다.

이를 토대로 ETRI는 앞으로 단순 명령을 수행하는 수준을 넘어 상황에 맞춰 반응하며 인간과 교감할 수 있는 실용적인 로봇을 개발할 계획이다.

ETRI는 지난 5월부터 한국기계연구원과 공동으로 과학기술정보통신부가 추진하는 글로벌 톱(TOP) 전략연구단 중 하나인 '자율성장 인공지능(AI) 휴머노이드 전략연구단' 사업을 수행, 휴머노이드 분야 연구를 집중적으로 수행하기 위해 '휴머노이드로봇시스템연구단'을 신설했다.

방승찬 ETRI 원장은 "AI와 로봇 분야에서 확보한 성과를 바탕으로 글로벌 탑 수준의 휴머노이드 브레인을 개발하겠다"며 "이를 통해 ETRI는 사람과 공존하며 성장하는 휴머노이드 연구를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





