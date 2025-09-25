삼성중공업, AI 자율운항 기술 '첫 태평양 실증' 성공

삼성重-에버그린 컨테이너선으로 횡단 성공

실시간 기상 분석 기반으로 속도 최적화해

"해운산업 공급망 안정성 실증…연비 절감"

삼성중공업은 SAS를 대만 에버그린 소속 1만5000TEU급 컨테이너선에 탑재해 진행한 실증을 마쳤다고 25일 밝혔다. 선박은 지난달 25일 미국 오클랜드항을 출발해 지난 6일 대만 가오슝항에 도착하는 약 1만km 태평양 구간에서 시험 항해를 했다. 이 과정에서 SAS는 3시간 단위로 기상 데이터를 분석하고 항로 조건에 맞춰 총 104회의 최적 항해 가이드와 224회의 자동 제어를 수행했다. 그 결과 연료 소모를 줄이면서도 예정 시간에 맞춰 도착했다.

삼성중공업은 인공지능(AI) 자율운항시스템 'SAS(Samsung Autonomous Ship)를 대만 에버그린 소속 1만5000TEU급 컨테이너선에 탑재해 진행한 태평양 횡단 실증을 마쳤다고 25일 밝혔다. 사진은 에버그린 1만5000TEU급 컨테이너선. 삼성중공업

해상 운송은 기상 악화 등 변수로 인해 정시성 확보가 어렵다. 선박이 지연 도착하면 물류비 증가와 공급망 혼란이 발생하기 때문에, 기상 기반 속도 제어 기능은 해운업계가 필요로 하는 기술로 꼽혀왔다. 이번 실증은 자율운항이 단순한 충돌 회피 수준을 넘어 연료 절감과 정시 운항을 실질적으로 뒷받침할 수 있음을 보여줬다고 평가된다.

이동연 삼성중공업 조선해양연구소장 부사장은 "SAS는 충돌 회피 보조 단계를 넘어 경제적인 속도를 유지하며 도착 시간을 지키는 단계로 발전했다"며 "연비 절감과 친환경성 측면에서 글로벌 해운 물류 산업에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

SAS는 2019년 삼성중공업이 개발을 시작한 자율운항 솔루션이다. 레이더 등과 카메라 영상을 융합해 주변 상황을 인식하고, 엔진과 러더(방향타)를 자동 제어해 충돌을 피한다. 또 주야간 사각지대 없이 선박 주변을 감시하는 AI 기반 인지 기능을 갖췄다.

삼성중공업은 앞으로 에버그린과의 협력을 확대해 속도 최적화에서 나아가 항로 최적화까지 구현한다는 계획이다. 이를 통해 정량적인 연비 절감 효과와 더불어 친환경 규제 대응력을 높이는 것이 목표다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



