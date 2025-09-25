본문 바로가기
양천구, 공항소음피해지역 장학생 330명 선발…역대 최대 규모

김민진기자

입력2025.09.25 09:05

시계아이콘00분 39초 소요
내달 17일까지 접수 총 5억 지급

서울 양천구(구청장 이기재)가 공항 소음으로 학습권 침해를 겪는 학생들을 지원하기 위해 역대 최대 규모의 장학사업을 추진한다. 구는 올해 ‘공항소음피해지역 장학생’을 총 330명 선발해 5억원을 지급한다고 25일 밝혔다. 이는 지난해보다 약 70명이 늘어난 규모다.

공항소음피해 주택가를 지나는 항공기 모습. 양천구 제공.

공항소음피해 주택가를 지나는 항공기 모습. 양천구 제공.

장학생은 일반, 운동부, 소음피해 가중지역 등 3개 분야로 구분해 초·중·고등학생 153명, 대학생 177명을 선발한다. 지원금은 초·중학생 50만원, 고등학생 100만원, 대학생 200만원이다.


‘일반 장학생’은 9월 19일 기준으로 공항소음대책지역 및 인근 지역에 1년 이상 계속 거주한 학생을 대상으로 한다. 고등학생 133명, 대학생 177명 등 총 310명을 선발하며, 거주기간과 다자녀 여부 등을 기준으로 구분 동별 배정 범위 안에서 뽑는다.

‘운동부 장학생’과 ‘소음피해 가중지역 장학생’은 학교 추천을 통해 총 20명을 선발한다. 가정형편과 품행 등을 종합적으로 고려해 선정할 계획이다.


신청 기간은 오는 29일부터 10월 17일까지이며, 주소지 동 주민센터 방문 또는 등기우편으로 접수할 수 있다. 최종 결과는 11월 중 개별 통보된다. 양천구는 지금까지 공항소음 피해지역 학생 1700여명에게 총 25억원가량의 장학금을 지원해왔다.


이기재 양천구청장은 “지역적 한계로 피해받는 학생들이 공평하게 학업을 이어갈 수 있도록 장학금 규모를 꾸준히 확대하고 있다”며 “앞으로도 관계기관과 긴밀하게 소통하며 공항 소음 지역 학생들의 안정적인 교육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

