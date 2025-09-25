李대통령, 美재무장관 만나 "'상업적 합리성' 바탕으로 협상해야"…'통화 스와프'도 논의(종합)

이 대통령 "한국 경제규모·외환시장, 일본과 달라…양국 이익 부합해야"

베선트 장관 "일시적으로 어려움 있겠지만 충분히 극복 가능"

외환시장 문제 등으로 한미 통화 스와프 논의도 이뤄져

김용범 실장 "이날 접견, 앞으로 관세 협상의 중대 분수령"

유엔(UN) 총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 대한민국 유엔대표부에서 스콧 베선트 재무장관을 만나 교착 상태에 빠진 한미 관세 협상에 대해 논의했다. 이 대통령이 베선트 장관은 만난 것은 지난 8월 워싱턴D.C.에서 한미 정상회담을 계기로 접견한 이후 한 달여 만이다.

이 대통령은 이날 베선트 장관을 만난 자리에서 "한미 관계는 동맹으로서 매우 중요하며 안보뿐 아니라 경제 측면에서도 양국의 긴밀한 협력 관계가 동맹의 유지와 발전에 매우 중요하다"며 " 안보 측면의 협력이 잘 진행되고 있는데, 통상 분야에서도 좋은 협의가 이뤄질 필요가 있다"고 했다고 김용범 대통령실 정책실장이 브리핑을 통해 설명했다. 이날 접견 자리에는 김 실장을 포함해 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 위성락 국가안보실장 등이 배석했다.

그러면서 이 대통령은 3500억 달러 대미투자 펀드와 관련해 재차 '상업적 합리성'을 강조했다. 이 대통령은 "상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 바란다"면서 "최근 미국과 일본 간 대미투자 패키지 합의가 있었지만, 한국 경제규모와 외환시장 인프라 측면에서 일본과 크게 다르다"고 말했다. 이어 이 대통령은 "이런 측면을 고려해 협상이 잘 이뤄지기를 바란다"고 당부했다.

이에 베선트 장관은 일시적으로 어려움이 있겠지만 충분히 극복 가능하다고 답변했다. 베선트 장관은 "한미 동맹은 굳건하며 일시적이고 단기적으로 어려움이 있을 수 있지만, 충분히 극복 가능하다"면서 "미국이 핵심 분야로 강조하는 조선 분야에서 한국의 협력이 매우 중요하며 적극적인 지원에 감사하다"고 말했다. 또 베선트 장관은 "한미 통상협상과 관련해 무역 분야에 있어서도 진전이 있는 것으로 안다"면서 "대미투자 분야 이 대통령의 말씀을 충분히 경청했고 내부적 논의하겠다"고 했다.

이날 접견에선 외환시장 문제와 관련해 한미 간 통화 스와프 등에 대한 논의도 이뤄졌다. 미국 측이 원하는 대로 3500억 달러의 대미투자 펀드를 운영하면 외환시장이 급격하게 불안정해질 수 있는 만큼, 우리 정부는 무제한 통화 스와프 계약 등을 안전장치를 마련해야 한다는 입장이다. 김 실장은 "외환시장 관련 주무장관인 베선트 장관에게 이 문제를 설명했다"면서 "지난주 이창용 한국은행 총재도 국제통화기금(IMF) 본부에서 특강을 계기로 베선트 장관과 면담했고, 이 자리에서 이 총재도 통화 스와프에 대한 의견을 전달했다"고 설명했다.

그러면서 김 실장은 이날 이 대통령과 베선트 장관의 만남이 향후 관세 협상의 중대한 분수령이 될 것이라고 밝혔다. 그는 "외환시장 문제는 양국 간 논의 과정에서 아주 중요한 문제로 제기된 사안"이라며 "이 대통령이 베선트 장관에게 외환시장 문제를 상세히 설명했다는 점에서 이후 협상에서 중대한 분수령이 될 것"이라고 말했다.

한편 이날 접견은 25일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 열리는 '대한민국 투자 서밋'에 참석하기로 했던 베선트 장관이 트럼프 대통령과의 일정으로 참석하지 못하게 되면서 성사됐다. 김 실장은 "당초 25일 열리는 한국경제설명회에 베선트 장관을 초대했으나 베선트 장관이 트럼프 대통령 일정에 배석하는 일이 많아지며 결국 올 수 없게 됐다"면서 "베선트 장관 측에서 양해를 구하며 접견을 요청했다"고 설명했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>