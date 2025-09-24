광주도시공사, 인적자원개발 '우수 성과' 전파

사회서비스원, 인사관리·교육제도 벤치마킹

광주도시공사(사장 김승남)는 24일 광주사회서비스원 관계자들이 공사를 방문, 인적자원개발(HRD) 우수사례를 전파하고 상호 벤치마킹 시간을 가졌다고 밝혔다.

이날 방문은 2025년 공공부문 인적자원개발 최우수기관으로 선정된 광주도시공사의 성과를 확산하기 위한 것으로, ▲합리적 인사관리 체계 ▲교육 인프라 확충 ▲맞춤형 교육제도 운영 등 다양한 HRD 우수사례를 소개하고, 실제 업무에 적용 가능한 방안을 함께 모색했다.

벤치마킹에서는 공사의 교육훈련 운영 성과와 직원 역량 강화를 위한 제도적 지원 방안들이 공유됐으며, 사회서비스원 관계자들은 현장 적용 가능성과 개선 방향에 대해 의견을 나눴다.

김승남 사장은 "이번 교류가 기관 간 상호 이해와 협력의 폭을 넓히는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 유관기관과의 적극적인 협업을 통해 직원들의 실무역량 제고와 지역사회에 기여하는 공기업으로서의 역할을 다하겠다"고 말했다.

한편 공사는 앞으로도 체계적인 교육·훈련 프로그램과 인재 양성 전략을 강화해 공공부문 HRD 선도기관으로서의 위상을 공고히 할 계획이다.





