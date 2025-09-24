이개호, 소록도 행정·관리 기능 고흥군 이관 촉구

"340명 모두 음성환자…의료기능 축소"
"주민생활·관광 인프라 지역발전 계기"
이개호 더불어민주당 의원.
더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 국립소록도병원의 행정·관리 기능을 고흥군으로 이관하고, 주민 생활여건 개선을 위한 정부의 신속한 대책을 촉구했다.
이 의원은 24일 국회 보건복지위 전체회의에서 "소록도에는 340여명의 환자가 생활하고 있으나, 모두 음성환자이며, 의료 기능은 사실상 축소된 상태다"고 밝혔다.
이 의원은 "그럼에도 불구하고 210명의 관리 인력이 여전히 섬 전역을 병사구역으로 통제하고 있어 도로·하천 같은 공공시설 관리나 주민 생활 서비스가 원활히 제공되지 못하고 있다"며 "병원은 본연의 의료 기능에 집중하고, 주민·관광객을 위한 행정과 생활 인프라는 고흥군이 맡아야 한다"고 강조했다.
그는 또 "이재명 대통령이 소록도를 직접 방문해 행정이관 검토를 지시했음에도, 보건복지부가 섬 전역을 대상으로 한 장기 용역만 추진해 주민 불신이 커지고 있다"며 "병사구역 일부부터라도 신속히 용역을 진행해 연말까지 확실한 입장을 내놔야 한다"고 말했다.
이 의원은 "소록도는 단순히 고흥만의 문제가 아니다. 근대문화유산 관리, 주민 편의, 관광 인프라 확충은 전남지역 발전과 도민 삶의 질 향상에 직결된 과제다"며 "소록도의 행정·문화·관광 기능을 전남발전의 관점에서 새롭게 정립해야 한다"고 재차 강조했다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
