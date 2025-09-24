화성시, 내년 주민참여예산사업 228건 선정

95억원 규모…내년도 본예산에 편성

경기도 화성시는 23일 화성시민대학에서 주민참여예산위원회 총회를 개최, 총 228건의 주민참여예산사업을 선정했다고 24일 밝혔다.

23일 화성시민대학에서 열린 '화성시 주민참여예산위원회' 총회에서 참석자들이 원활한 사업 추진을 다짐하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 앞서 올해 2~3월 온·오프라인 공모를 통해 접수한 주민 제안 사업을 대상으로 ▲위원회 적격심사 ▲소관 부서 검토 ▲위원회 현장실사 ▲제안자 질의 등 등을 진행한데 이어 이번 총회를 통해 대상 사업을 확정했다.

이날 의결된 내년도 주민참여예산사업은 ▲주민제안사업 35건(11억원) ▲주민숙원사업 193건(84억원) 등 총 228건으로, 사업비는 95억원이다.

주요 사업에는 ▲반석산 정상 정자 부근 환경 개선 ▲휠체어 사용자를 위한 대여용 전동추진장치 보급 등의 사업이 포함됐다.

사업 관련 예산은 내년도 본예산안에 편성돼 오는 11월 시의회 심의후 최종 확정된다.

심연보 화성시 예산재정과장은 "주민참여예산은 주민들이 직접 제안하고 선택한 사업이 시정에 반영된다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 주민의 목소리가 정책으로 이어져 생활 속 변화를 만들어낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>