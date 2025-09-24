전진선 양평군수, 전국농어촌군수협의회서 농어촌 발전 방안 모색

지방 소멸 위기 대응·지역 상생 전략 집중 논의

전진선 군수 "농어촌 인구 소멸 직면…균형 발전의 길 열겠다"

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 22일 충청북도 영동군 일라이트호텔에서 개최된 전국농어촌지역군수협의회 제15차 정기 회의에 참석했다고 24일 밝혔다.

전진선 양평군수(오른쪽)가 지난 22일 충청북도 영동군 일라이트호텔에서 개최된 전국농어촌지역군수협의회 제15차 정기 회의에 참석하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전국농어촌군수협의회는 2012년 구성된 기구로, 농어촌 지역 군수들이 연대해 중앙정부와 국회에 정책을 건의하고 지역 소멸 및 불균형 발전 문제에 공동 대응해 오고 있다.

이번 총회에는 농림축산식품부 장관을 비롯해 34개 회원 군의 군수 및 부군수 등이 참석해 농어촌 발전을 위한 현안과 정책 과제를 심도 있게 논의했다. 이 자리에서 전진선 양평군수는 협의회 부회장단으로 새롭게 선출되어, 협의회 운영 활성화와 회원 군 간 연대와 협력을 통한 농어촌 발전 의지를 밝혔다.

이어진 회의에서 양평군은 △농어촌 의료 서비스 개선 사업 국비 지원 확대 △친환경농업 직불제 개편 △농지임대 사업 대상자 우선순위 개정 등 농어촌 주민 생활과 밀접한 현안 해결을 위한 중앙정부 차원의 정책 개선 필요성을 적극 건의했다.

전진선 양평군수는 "부회장단 선출은 농어촌의 위기를 함께 극복하라는 막중한 책임을 부여받은 것이라 생각한다"며 "농어촌이 인구 소멸이라는 심각한 도전에 직면한 상황에서 협의회를 중심으로 힘을 모아 균형 발전의 길을 열고, 다시 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 양평군은 앞으로도 협의회 활동을 통해 군민의 삶과 직결되는 농어촌 정책 개선을 적극 건의하고, 지속 가능한 농촌·농업 환경 조성에 최선을 다할 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>