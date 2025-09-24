'타이레놀 자폐위험' 트럼프 주장에 WHO·EU도 "근거 없어"

임산부가 해열·진통제 타이레놀을 먹으면 자폐아를 출산할 위험이 있다는 도널드 트럼프 미 대통령의 주장에 반박이 이어지고 있다. 세계보건기구(WHO)와 유럽연합(EU)도 이 같은 주장은 근거가 없다고 밝혔다.

23일(현지시간) 타릭 야사레비치 WHO 대변인은 언론 브리핑에서 임신 중 타이레놀 복용과 자폐증 사이에 연관성이 있냐는 질문에 몇 가지 관찰 연구가 있지만 "관련 증거에 일관성이 없다"고 답했다.

야사레비치 대변인은 "아세트아미노펜과 자폐증 사이에 연관성이 강했다면 여러 연구에서 일관되게 관찰됐을 것"이라며 "재현 가능성이 부족하다는 점은 아세트아미노펜이 자폐증에 미치는 역할에 대해 성급한 결론을 내리는 데 주의를 기울여야 함을 보여준다"고 말했다.

유럽의약품청(EMA)도 이날 "EU에서는 파라세타몰(아세트아미노펜)을 임상적으로 필요한 경우 임신 중 통증이나 발열을 완화하는 데 사용할 수 있다"며 "현재 EU의 사용 권장 사항을 변경해야 할 만한 새로운 증거는 없다"고 밝혔다. EMA는 필요한 경우 임신 중 파라세타몰을 최소 유효 용량과 빈도로 사용할 수 있다고 덧붙였다.

스웨덴에서 250만건의 임신 사례를 대상으로 파라세타몰 복용과 자폐증 사이의 연관성을 조사한 연구자 빅토르 아흘크비스트도 "임신 중 파라세타몰 복용이 자폐증을 유발한다는 근거를 찾지 못했다"고 지적했다.

그는 약물 자체가 아니라 약물이 필요한 건강상의 상황이 문제라면서 임신 중 어떤 종류의 약물 노출도 아이에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했다. 이어 트럼프 행정부가 증거를 오해한 것 같다고 지적했다.

트럼프 대통령은 전날 백악관에서 기자회견을 열고 임신 중 타이레놀 복용이 자폐 위험을 높인다며 이를 식품의약국(FDA)을 통해 의사들에게 통보할 것이라고 밝혔다.

그러나 미국 내에서도 타이레놀 복용과 자폐아 출산 간 연관성을 입증할 뚜렷한 과학적 근거가 없다는 반론이 이어지고 있다. 미 산부인과학회도 타이레놀은 임신부에게 안전하다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



