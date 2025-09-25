건강·행복을 기원하는 술…81세 백화수복

[한가위 선물]롯데칠성음료 백화수복

100% 국산 쌀의 외피 30%가량 도정

저온 발효 및 숙성 공법 적용, 깔끔한 맛

롯데칠성음료의 대표 차례주 '백화수복'은 올해 출시 81년을 맞은 명절 대표주다. '백화수복(百和壽福)'은 '오래 살면서 길이 복을 누리라'는 뜻을 담고 있어 받는 이의 건강과 행복을 기원하는 마음을 전하는 술로 꼽힌다.

1945년 첫선을 보인 이후 꾸준히 사랑받아온 백화수복은 100% 국산 쌀의 외피를 30%가량 도정해 사용하고, 저온 발효 및 숙성 공법을 적용해 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 구현한 것이 특징이다. 알코올 도수는 13도다.

제품 디자인 역시 전통성과 품격을 강조한다. 라벨에는 동양적 감각의 붓글씨체를 적용하고, 라벨과 병뚜껑(캡)에는 금색을 입혀 고급스러운 이미지를 살렸다. 이는 조상에게 정성껏 올리는 차례주이자 우리 민족의 정서를 담아낸 대표 청주라는 상징성을 부각했다.

활용도도 다양하다. 명절 차례상에 올리는 제례용으로 손색이 없을 뿐 아니라 선물용으로도 인기가 높다. 따뜻하게 데워 마셔도 풍미가 살아나 겨울철 야외 음용에도 적합하다. 제품 용량은 700㎖와 1.8ℓ 두 가지로 구성돼 있으며, 대형 할인점과 편의점 등에서 손쉽게 구매할 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "81년 전통의 백화수복은 조상들이 사용하던 대로 엄선된 쌀로 정성껏 빚어 만든 청주 제품"이라며 "1만원대의 합리적인 가격으로 오랜만에 모인 가족들과 함께 즐기기 좋은 차례 음식에 잘 어울리는 맛있는 술"이라고 말했다.





