광주시, '안전 한가위' 총력…24시간 비상체제 가동

교통·전기·가스·의료 등 종합대책 마련

안전 점검 강화·재난상황실 상시 운영

취약계층 보호·호우 피해 주민 지원도

'2025 추석 안전 홍보' 포스터. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시가 민족 대명절 추석을 앞두고 시민들이 안전하고 넉넉한 연휴를 보낼 수 있도록 '추석 연휴 종합 안전관리대책'을 마련, 본격 운영에 들어갔다. 이번 안전대책은 긴 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 위험 요소를 선제적으로 제거하고, 시민 불편을 최소화하는 데 중점을 두고 있다.

시는 추석 연휴기간 24시간 재난안전상황실과 교통상황실을 가동하며 긴밀한 비상 연락망을 유지한다. 갑작스러운 재난이나 사고 발생 시 관련 부서 및 유관기관이 신속히 협력해 초동 조치 및 복구를 진행하게 된다. 또 고속도로와 우회도로의 교통흐름을 실시간으로 관리, 귀성·귀경객들의 이동 편의를 도울 예정이다.

이번 대책에는 명절을 앞둔 시민들의 불안을 해소하기 위한 전방위적 안전 점검이 포함된다. 시는 귀성·귀경 차량이 집중되는 터미널, 역, 공항 주변도로 14개 노선의 안전시설물을 집중 점검·보수한다. 도시철도 2호선 공사 현장과 민간공원 특례사업지 등 대형 건설 현장 93곳에 대한 안전수칙 홍보와 지도점검도 강화해 위험 요인을 사전에 제거할 계획이다.

시민들의 먹거리 안전도 확보한다. 대형마트와 전통시장 등 다중이용시설 120여곳에 대해 민·관 합동점검반이 전기·가스·소방설비 등의 안전 점검을 시행하고, 화재위험 요인은 추석 전까지 보완 조치를 완료할 예정이다. 이와 함께 식품접객업소 및 건강기능식품 판매업소 100곳의 위생 상태를 철저히 점검해 안심하고 먹을 수 있는 성수용품 공급에 만전을 기한다는 방침이다.

의료 공백 최소화를 위한 노력도 돋보인다. 24시간 진료 가능한 응급기관 26곳을 관리하는 응급진료상황실을 운영하며, 시민들은 '응급똑똑' 앱 등으로 비상 의료 정보를 확인할 수 있다. 이외에도 급수, 연료공급 등 기본적 생활불편 해소를 위한 긴급 민원처리 기동반이 연휴 내내 가동된다.

올 여름 집중호우로 피해를 입은 시민들을 위한 특별 대책도 마련됐다. 시는 추석 전까지 재난지원금 및 생계안정 위로금을 지급해 이재민들의 명절 부담을 덜어줄 계획이다. 주택 침수 피해 시 최대 900만원, 소상공인 피해는 최대 1,000만원까지 지원된다.

취약 어르신에게는 안부 확인과 무료 급식을 제공하며, 응급안전 안심서비스 대상 어르신들의 실시간 안전 상황을 모니터링해 위급상황 발생 시 즉각 대응할 준비도 마쳤다.

시는 추석 연휴가 끝나는 오는 10월 9일까지 누리집과 전광판, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 시민들에게 안전 수칙과 생활정보를 꾸준히 안내할 예정이다.

김준영 시민안전실장은 24일 "국경일과 겹쳐 긴 연휴를 보내는 이번 추석에 시민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 사전 점검과 종합대책을 철저히 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>