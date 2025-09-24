본문 바로가기
고창군, '인구주택총조사 조사원' 추가 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.24 09:55

시계아이콘00분 24초 소요
30일까지 접수…만 18세 이상 누구나 가능

전북 고창군이 오는 30일까지 2025 인구주택총조사 조사원을 추가 모집한다.


24일 군에 따르면 이번 조사는 내달 22일부터 11월 18일까지 전국에서 동시에 실시되는 국가 단위 대규모 통계조사로, 인구·가구·주택의 현황을 종합적으로 파악해 정부와 지방자치단체의 정책 및 행정 계획 수립에 활용될 예정이다.

고창군 청사 전경. 고창군 제공

고창군 청사 전경. 고창군 제공

모집 분야는 현장 조사 조사원이며, 지원 자격은 만 18세 이상 고창군민이면 누구나 가능하다. 특히 통계조사 경험자, 전산 관련 자격증 소지자, 저소득층, 다자녀 가구, 장애인, 국가유공자 등은 우대 채용한다.

지원 방법은 '2025 인구주택총조사' 공식 홈페이지에서 지원서를 작성하거나, 고창군청 홈페이지 모집공고 확인 후 응시원서 등 제출서류를 가지고 군청 기획예산실 기획팀에 방문 접수하면 된다.


군 관계자는 "정확한 통계는 지역의 미래를 설계하는 기초자료가 되는 만큼 군민들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
