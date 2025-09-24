아시아나항공, 마일리지 전용기 유럽·동남아로 확대

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 9,340 전일대비 20 등락률 -0.21% 거래량 16,926 전일가 9,360 2025.09.24 09:35 기준 관련기사 "무비자에 中 여행객 밀려든다…사드 이전 회복 기대감"[클릭 e종목]인천공항, 얼굴인식 출국 '스마트패스' 전체 탑승구로 확대작년 '항공안전'에 6조 투자…'여객기 참사' 제주항공은 36.5%↓ 전 종목 시세 보기 close 이 국제선 마일리지 전용기를 유럽과 동남아 노선까지 확대 운영한다고 24일 밝혔다.

마일리지 전용 항공편은 다음 달 29일부터 오는 12월31일까지 인천~프랑크푸르트 20편, 다음 달 28일부터 오는 12월26일 인천-푸껫 18편으로 주 1회씩 운영될 계획이다. 두 노선은 각각 A380(495석)과 A330(298석) 등 중대형기가 투입되는 노선이다.

인천~프랑크푸르트 노선은 수요일 오전 9시에 인천공항을 출발해 프랑크푸르트 공항에 오후 3시15분(현지시각)에 도착한다. 돌아오는 편은 수요일 오후 5시35분(현지시각)에 출발해 다음 날 오후 1시35분 인천공항에 도착한다.

인천~푸껫 노선은 화요일 오후 4시에 인천공항을 출발해 푸껫 공항에 오후 9시10분(현지시각)에 도착한다. 돌아오는 편은 금요일 오후 10시45분(현지시각)에 출발해 다음 날 오전 6시45분 인천공항에 도착한다.

공제 마일리지는 프랑크푸르트 노선 편도 기준 ▲이코노미 클래스 3만5000마일 ▲비즈니스 클래스(비즈니스 스마티움) 6만2500마일이다. 푸껫 노선은 편도 기준 ▲이코노미 클래스 2만마일 ▲비즈니스 클래스 3만마일이 필요하다. 다만 일부는 성수기 공제 기준이 적용돼 비수기 대비 50%가 추가 공제된다.

이날 오전 9시부터 예약이 오픈되며 잔여 좌석 전체를 마일리지로 구매할 수 있다. 잔여석 상황에 따라 유상 좌석도 구매 가능하도록 판매할 예정이다.

아시아나항공 관계자는 "지난 미주 노선 마일리지 전용기에 대한 만족도가 높아 니즈(수요)를 반영해 유럽과 동남아 노선으로 마일리지 전용기를 확대했다"며 "앞으로도 다양한 노선에 마일리지 전용기 투입을 지속 검토하겠다"고 했다.





