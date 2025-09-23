한국GM '기본급 9만5000원 인상' 합의안 조합원 투표 가결

정비센터 및 유휴시설 매각 "고용안정위 논의"

한국GM은 '2025년 임금 교섭' 잠정합의안이 노조 조합원 찬반투표를 통해 23일 최종 가결됐다고 밝혔다. 이날 투표로 노사 교섭은 일단락됐지만, 사측의 '직영 정비센터 및 부평공장 유휴 시설 매각' 추진에 따른 갈등의 불씨는 남게 됐다.

이날 투표에는 조합원 총 6508명이 참가, 4330명(찬성률 66.5%)이 찬성했다. 하지만 정비 지회에서는 찬성률이 25.9%에 그쳤다.

합의안은 ▲기본급 인상 9만5000원 ▲타결 일시금 및 2024년 경영성과급 1750만원 지급 ▲지역사회 상생을 위한 20만원 재래시장 상품권 지급 ▲각종 수당 인상 등을 주요 내용으로 한다.

노사는 이번 합의안에 직영 정비센터 및 부평공장 유휴 시설 매각과 관련해서 "미리 정해진 결과가 없음을 전제로 고용안정특별위원회를 이어 나간다"는 내용을 추가했다.

로버트 트림 노사 및 인사 부문 부사장은 "합의안 가결로 노사 교섭을 마무리할 수 있게 되어 기쁘다"며 "이제부터는 지속되고 있는 대외 불확실성을 극복하고, 회사의 경쟁력과 지속 가능성을 확보하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편 한국지엠 노사는 5월 29일 상견례를 시작으로 지난 18일 잠정합의안 도출까지 19차례 교섭을 가졌다. 이후 노조는 22, 23일에 잠정합의안에 대한 조합원 총회(찬반투표)를 진행했다.





