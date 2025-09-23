본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국장학재단, 석사과정 1000명 장학금 연 500만원씩 지급…"내년 박사 장학금 도입"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.23 13:46

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국장학재단(이사장 배병일)과 과학기술정보통신부(장관 배경훈)는 우수한 이공계 인재를 양성하기 위해 2025년도 이공계 석사우수장학금 장학사업을 올해 첫 시행 한다고 23일 밝혔다.


이공계 석사우수장학금 사업은 경력 초기 단계의 이공계 우수 인재 유입과 과학기술 인재 강국 기반 마련을 목적으로 석사과정생 1000명에게 학기당 250만원, 총 50억원의 장학금을 지원하는 사업이다.

한국장학재단

한국장학재단

AD
원본보기 아이콘

선발자격은 '25-2학기에 입학 또는 재학중이면서 자연과학공학계열 학과 전공자인 전일제(full-time) 석사과정생으로 일정 성적 요건을 충족해야 한다.

선발은 이공계 석사우수장학금 사업 참여대학에서 자체 선발 기준을 충족한 자를 한국장학재단으로 추천하는 방식으로 진행된다.


대학으로부터 추천된 자는 재단에서 선발요건 검증을 통해 최종 장학생으로 선발될 예정이며, 한국장학재단은 먼저 국내 대학원을 대상으로 사업참여 여부를 조사하고 그 결과에 따라 대학별로 추천 가능 인원을 배정할 계획이다.


한국장학재단 배병일 이사장은 "우수한 이공계 석사과정 학생을 중점 지원해 과학기술 인력양성에 도움이 되도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"며 "내년에는 박사우수장학금을 신규 도입하여 청년 과학기술인의 전주기 성장지원 체계를 강화하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

지난해 '숙박·음식점업' 종사자 첫 감소…"경기 영향 가장 많이 받아"

새로운 이슈 보기