한국장학재단, 석사과정 1000명 장학금 연 500만원씩 지급…"내년 박사 장학금 도입"

한국장학재단(이사장 배병일)과 과학기술정보통신부(장관 배경훈)는 우수한 이공계 인재를 양성하기 위해 2025년도 이공계 석사우수장학금 장학사업을 올해 첫 시행 한다고 23일 밝혔다.

이공계 석사우수장학금 사업은 경력 초기 단계의 이공계 우수 인재 유입과 과학기술 인재 강국 기반 마련을 목적으로 석사과정생 1000명에게 학기당 250만원, 총 50억원의 장학금을 지원하는 사업이다.

선발자격은 '25-2학기에 입학 또는 재학중이면서 자연과학공학계열 학과 전공자인 전일제(full-time) 석사과정생으로 일정 성적 요건을 충족해야 한다.

선발은 이공계 석사우수장학금 사업 참여대학에서 자체 선발 기준을 충족한 자를 한국장학재단으로 추천하는 방식으로 진행된다.

대학으로부터 추천된 자는 재단에서 선발요건 검증을 통해 최종 장학생으로 선발될 예정이며, 한국장학재단은 먼저 국내 대학원을 대상으로 사업참여 여부를 조사하고 그 결과에 따라 대학별로 추천 가능 인원을 배정할 계획이다.

한국장학재단 배병일 이사장은 "우수한 이공계 석사과정 학생을 중점 지원해 과학기술 인력양성에 도움이 되도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"며 "내년에는 박사우수장학금을 신규 도입하여 청년 과학기술인의 전주기 성장지원 체계를 강화하겠다"고 밝혔다.





