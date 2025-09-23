본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

윤진식 무협 회장, UAE 장관과 경제협력 논의

박소연기자

입력2025.09.23 10:09

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한-UAE 경제협력위원회 발족식 계기 아부다비서 면담
양국 기업 교류 확대·첨단산업 협력 강화 방안 논의

한국무역협회 윤진식 회장이 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 압둘라 빈 투크 알 마리 경제관광부 장관을 만나 양국 경제 협력 방안을 논의했다.


무역협회는 22일(현지시간) 윤 회장이 한-UAE 경제협력위원회 발족식을 계기로 UAE를 방문해 알 마리 장관과 면담했다고 밝혔다. 한-UAE 경협위는 지난해 1월 한국무역협회와 UAE 연방상공회의소가 체결한 양국 경제협력 업무협약의 후속 조치로 공식 출범했다.

윤진식 한국무역협회 회장과 압둘라 빈 투크 알 마리 아랍에미리트 경제관광부 장관이 면담 후 기념촬영을 하고 있다. 한국무역협회

윤진식 한국무역협회 회장과 압둘라 빈 투크 알 마리 아랍에미리트 경제관광부 장관이 면담 후 기념촬영을 하고 있다. 한국무역협회

AD
원본보기 아이콘

윤 회장은 이 자리에서 "UAE는 에너지 자원과 지정학적 장점을 기반으로 글로벌 투자 네트워크를 보유한 만큼 한국 기업과 협력 잠재력이 크다"며 "양국 기업인 간 교류가 더욱 확대되기를 바란다"고 말했다.

알 마리 장관은 "UAE는 신산업 테스트베드이자 스타트업 허브로 자리잡고 있다"며 "첨단 기술과 인적 교류를 통해 한국 기업들이 성장할 수 있기를 기대한다"고 화답했다.


이번 경협위 출범을 위해 동행한 한국 기업들은 알 마리 장관에게 현지 불법 유통망 실태 파악과 같은 제도 개선을 요청했으며, 인공지능 전환(AX)과 스테이블코인 등 첨단 산업 분야 협력 필요성도 강조했다.




박소연 기자 muse@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기