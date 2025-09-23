본문 바로가기
팅크웨어, 헵톤과 웹3 기반 공간데이터 생태계 구축 '맞손'

김철현기자

2025.09.23

전략적 MOU 체결
정밀지도·주행 데이터와 블록체인 기술 결합

팅크웨어는 공간 데이터 기반 웹3(Web3) 플랫폼 기업 헵톤과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.


이번 업무협약을 통해 양사는 팅크웨어의 정밀 지도·모빌리티 데이터와 내비게이션 플랫폼에, 헵톤의 '티나(TINA) 프로젝트' 토큰 인센티브 구조를 결합해 새로운 웹3 기반 공간 데이터 서비스를 공동 개발해 나갈 계획이다.

이흥복 팅크웨어 대표(왼쪽)와 서문규 헵톤 대표가 협약식 이후 기념 촬영을 하고 있다. 팅크웨어

이를 통해 ▲정확하고 신뢰성 있는 공간 데이터 구축 ▲자율주행과 교통 운영·배차 효율 개선 등 서비스 고도화 ▲교통·물류·공공 서비스 등 다양한 산업 분야로 적용 범위 확대 ▲글로벌 진출 및 파트너십 확대를 추진할 예정이다.

서문규 헵톤 대표는 "이번 협약은 블록체인 기반 공간 데이터 플랫폼과 국내 대표 모빌리티 기업이 힘을 합쳤다는 점에서 의미가 크다"며 "티나 프로젝트를 중심으로 정밀하고 신뢰할 수 있는 데이터 생태계를 구축해 자율주행, 물류, 스마트시티 등 다양한 산업에서 새로운 가치를 창출하겠다"고 말했다.


팅크웨어 관계자는 "이번 협약을 통해 정밀지도 및 모빌리티 데이터와 헵톤의 웹3 기술력이 결합해 새로운 공간 데이터 생태계가 만들어질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 블록체인과 모빌리티 기술의 융합을 통해 자율주행, 교통, 물류 등 다양한 산업 분야에서 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 협력을 강화해 나가겠다"고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
